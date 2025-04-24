خبيرة جنائية في ناميبيا تشيد بدبلوم شرطة دبي

أكدت المفتشة كاترينا توليلا إيتونغولا، الخبيرة المتخصصة في الأدلة الجنائية بشرطة ناميبيا، استعدادها لتطبيق ما اكتسبته من معارف ورؤى خلال مشاركتها في الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية «PIL» الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا، والمساهمة في إحداث تحسينات مؤسسية ملموسة لدى جهاز الشرطة في بلدها.

وكانت المفتشة إيتونغولا، التي تعمل في قسم الفيزياء والقذائف التابع لمعهد العلوم الجنائية بشرطة ناميبيا، قد انضمت إلى النسخة الثانية من الدبلوم التخصصي بهدف استكشاف كيفية دمج الابتكار الشرطي وجودة حياة الضباط والتميز القيادي ضمن أحد أكثر الأجهزة الشرطية تطوراً على مستوى العالم.

وقالت «بالنسبة لي كان الانضمام لدبلوم PIL نقطة تحول حقيقية، فبجانب محتواه الأكاديمي المتنوع، مكنني الدبلوم من الاطلاع بشكل أقرب على النهج الشمولي الذي تتبعه شرطة دبي في تبني الابتكار وتطوير العمليات، وإن الابتكار في العمل الشرطي ممكن حتى في بيئات مختلفة تماماً كالتي نعمل فيها في ناميبيا».

دروس مستفادة

من أبرز الدروس التي خرجت بها المفتشة إيتونغولا هو إطار العمل المنهجي الذي تطبقه شرطة دبي لدعم سعادة الضباط وصحتهم النفسية. فمن خلال استطلاعات دورية للرفاه الصحي، ومتابعات منتظمة للجاهزية النفسية والجسدية، وبرامج موجهة لرفع المعنويات، بنت شرطة دبي منظومة متكاملة تتجاوز حدود المهام اليومية.

وخلال تواصلها مع الضباط المشاركين من 39 دولة في النسخة الثانية من الدبلوم، لاحظت المفتشة إيتونغولا وحدة الأهداف والانسجام بين الثقافات المختلفة، مشيرة إلى أن الدبلوم أظهر حجم القواسم المشتركة التي تجمع المشاركين، وفرص تبادل الخبرات والتعلم بين بعضهم البعض.

وتسعى المفتشة إلى نقل هذا النهج التشاركي إلى برامج التدريب والقيادة داخل الجهاز الشرطي في ناميبيا، إلى جانب نقل تجارب وأفضل ممارسات شرطة دبي في مجال الرفاه وجودة الحياة، والمجالس الداعمة للعمليات ومنها مجلس السعادة والإيجابية المعني بتعزيز جودة حياة الموظفين وبيئة العمل.

وبصفتها خبيرة بالستية، أولت إيتونغولا اهتماماً خاصاً لزيارة أقسام الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي. وقالت: هدفي هو دراسة هيكلية هذه الأقسام، من حيث الأجهزة، وسير العمل، والتدريب، والتنسيق بين الجهات.

وترى المفتشة إيتونغولا، وهي من القيادات النسائية البارزة في مجال الأدلة الجنائية في ناميبيا، أن مشاركتها في الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية، تعد فرصة لتعزيز دور المرأة في القطاع الأمني.

وعلى الجانب الشخصي، حققت المفتشة إيتونغولا إنجازاً غير متوقع خلال مشاركتها في الدبلوم، حيث بادرت لتعلم السباحة للمرة الأولى ضمن برامج الدبلوم الرياضية والصحية.