«إسلامية دبي» تعزز كفاءة خدماتها عبر حلول رقمية ذكية

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي عن إطلاق استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي والبيانات 2025 – 2027، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة العمل المؤسسي، وتعزيز كفاءة الخدمات الدينية والخيرية عبر حلول رقمية ذكية.

ويأتي هذا الإعلان في إطار التزام الدائرة بدعم توجهات الإمارة نحو تبني أحدث التقنيات، واستشراف مستقبل العمل الحكومي القائم على الابتكار والتحول الرقمي.

وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، أن الاستراتيجية تمثل مرحلة متقدمة في مسار التحول الرقمي، وتعكس حرص الدائرة على تطوير أدواتها وخدماتها، بما يتماشى مع احتياجات المجتمع، ويواكب التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن توظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات وخدمات الدائرة فرصة تحولية لتحقيق أثر أوسع بكفاءة عالية، مشيراً إلى جاهزية الدائرة من حيث البنية التحتية والكوادر المؤهلة لتنفيذ خططها الرقمية بكفاءة ومرونة.

كما أوضح أنه سيتم من خلال الاستراتيجية التركيز على تعزيز التعليم والتوعية عبر تحليل سلوكيات واحتياجات الجمهور، وتطوير منظومة العمل الخيري والإسلامي باستخدام التحليل التنبؤي.