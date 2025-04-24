«دبي الإنسانية»: ملتزمون بتعزيز التحول الرقمي في الاستجابة للطوارئ

اختتمت دبي الإنسانية مشاركتها في مؤتمر أسبوع الشبكات والشراكات الإنسانية 2025 في جنيف، مجددة التزامها بتعزيز التنسيق الإنساني والتحول الرقمي والابتكار المستدام في مجال الاستجابة للطوارئ.

ولعبت دبي الإنسانية خلال فعاليات المؤتمر دوراً محورياً في المناقشات رفيعة المستوى وقادت جلستين أساسيتين عن الاستجابة الإنسانية للأزمات الطارئة، وساهمت في عدد من الحوارات المتخصصة التي تناولت التحديات الحرجة في العمليات الإنسانية، إلى جانب مشاركتها في مناقشات استراتيجية واقع ومستقبل العمل الإنساني.

وقال جوسيبي سابا المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، إن المؤتمر شكل منصة لا تقدر بثمن للتعاون وتبادل المعرفة ودفع الحلول المؤثرة في مجال الاستجابة الإنسانية هذا العام، مؤكداً على الدور المحوري للتحول الرقمي في لوجستيات المساعدات.

وسلطت دبي الإنسانية الضوء على أهمية بناء القدرات المحلية وعززت الشراكات الاستراتيجية التي ستسهم في بناء منظومة إنسانية أكثر كفاءة واستدامة كما تلتزم بالابتكار والتكيف لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة بطرق فعالة ومستدامة.

كما ألقى سابا الكلمة الرئيسية في جلسة «مؤسسة بيسلاند» الصينية حول الشراكات المؤسسية في الابتكار الإنساني، مؤكداً على أهمية التعاون في تطوير حلول إنسانية مبتكرة.

كما شاركت دبي الإنسانية في مناقشات هامة مع مبادرة «إمباكت» حول الاستيراد والتخليص الجمركي، إلى جانب منظمات مثل منظمة الجمارك العالمية والأونكتاد «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» والمجلس الدولي للمستشفيات والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وتستعد دبي الإنسانية في ظل التطورات المستمرة والحوار المتنامي في القطاع الإنساني للمشاركة في معرض ديهاد القادم من 29 أبريل الجاري إلى 1 مايو المقبل، حيث ستنظم جلسات متخصصة ضمن جناحها حول الابتكار المستدام في المجال الإنساني.