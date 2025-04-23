«كهرباء دبي» تستعرض مشاريعها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي

تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي بصفتها شريكاً استراتيجياً في فعاليات «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي».

وخلال مشاركتها في «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»، تستعرض الهيئة أبرز مبادراتها ومشاريعها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي تسلّط الضوء على التقدم الكبير في دمج هذه التقنيات ضمن شبكات الإنتاج والنقل والتوزيع للطاقة والمياه، بما يعزز الكفاءة والإنتاجية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «في ظل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، نحرص على توظيف أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة لترسيخ المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي في استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى تحويل دولة الإمارات إلى دولة رائدة عالمياً في هذا المجال، من خلال الاستثمار في الكفاءات البشرية والقطاعات الحيوية.

ومن خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتنا التشغيلية والخدمية، نسعى إلى تعزيز النمو المستدام في قطاعي الطاقة والمياه، وضمان توفير خدماتنا وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والاعتمادية والاستدامة».

تعزيز الجاهزية

وتعمل الهيئة بشكل استباقي على تعزيز جاهزية خدماتها الرقمية من خلال توظيف أحدث التقنيات الناشئة، وتقنية وكلاء استخدام الحاسوب وتقنية وكلاء الذكاء الاصطناعي. وتشمل أبرز المشاريع التي تستعرضها الهيئة خلال أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي:

الذكاء الاصطناعي في قطاع توزيع الطاقة، ومنصة تحليلات المواد وأخصائي الفواتير الذكي ومولّد وثائق المتطلبات ولوحة صوت المتعامل وبوابة خدماتك الإلكترونية للموظفين ومنصة الموارد البشرية الذكية ومنصة التشريعات ووكيل لينكد إن للتعلم الذكي.