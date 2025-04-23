أحمد بن سعيد ومنصور بن محمد يعزيان بوفاة محمد عبدالله السويدي

قدّم سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى محمد عبدالله علي بالعبيده السويدي.

منصور بن محمد خلال تقديمه واجب العزاء

وذلك خلال زيارة سموهما لمجلس العزاء في دبي. وأعرب سموهما عن صادق عزائهما ومواساتهما لأسرة الفقيد وأبنائه، داعيين المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنّاته.

راشد بن حمدان بن راشد خلال تقديمه واجب العزاء

كما قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، واجب العزاء في وفاة محمد عبدالله علي بالعبيده السويدي.

محمد بن مكتوم معزياً بالفقيد

راشد بن دلموك آل مكتوم خلال تقديمه واجب العزاء