مديرو مراكز الشرطة في دبي يلتقون الطلبة والهيئات التدريسية

زارت الإدارة العامة لمراكز الشرطة في القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مديري هذه المراكز، عدداً من المدارس في الإمارة، وقدموا خلالها التهاني بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد، وذلك ضمن مبادرة «العودة للمدارس»، التي يشرف عليها فريق أمن المدارس.

وأكد العميد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، استعداد المركز للعام الدراسي الجديد، حيث قام بزيارة عدد من المدارس في منطقة الاختصاص، يرافقه مجموعة من ضباط المركز وقدم لهم التهنئة باسم القيادة بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد.

وقام العميد خبير عمر عاشور، مدير مركز شرطة نايف، بالنزول الميداني لعدد من المدارس، والتقى مع الطلبة وحثهم على الاجتهاد في دروسهم.

وزار العميد عبدالله راشد الهفيت، مدير مركز شرطة البرشاء، ورؤساء الأقسام، مدارس المنطقة، وقدموا التهنئة باسم القيادة العامة لشرطة دبي بمناسبة العام الدراسي الجديد.

ومن جانبه أكد العميد عيسى أحمد سالم، مدير مركز شرطة المرقبات، خلال زيارته لعدد من المدارس، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على أهمية تعزيز الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التربوية والتعليمية بالمواضيع ذات العلاقة بالطالب.

وفي منطقة اختصاص مركز شرطة بر دبي زار العميد خليفة العوضي، مدير المركز، وعدد من الضباط، عدداً من المدارس في منطقة الاختصاص، مقدمين لهم التهنئة باسم القيادة العامة لشرطة دبي بمناسبة العام الدراسي الجديد.

وقام العميد علي راشد مرخان الكتبي، مدير مركز شرطة الخوانيج، بزيارة إلى عدد من المدارس في منطقة الاختصاص، مقدماً التهنئة للطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد.

كذلك قام العميد محمد عبيد بن حميدان، مدير مركز شرطة ند الشبا، يرافقه عدد من الضباط، بزيارة المدارس في منطقة الاختصاص، حيث قام مدير المركز بتوزيع الهدايا التذكارية على الطلاب.

والتقى العميد دكتور مبارك سعيد بونواس الكتبي، مدير مركز شرطة لهباب بالوكالة، بإدارة المدارس في منطقة الاختصاص، مقدماً لهم شرحاً حول مبادرة «العودة للمدارس».

وزار العقيد جمال إبراهيم علي، مدير مركز شرطة جبل علي، عدداً من المدارس في منطقة اختصاص المركز، مقدماً التهنئة للطلاب والمدرسين وأولياء الأمور.

وقام العقيد أحمد عبيد بن حضيبة، مدير مركز شرطة الرفاعة، ونائبه العقيد صالح المرزوقي، بزيارة لعدد من المدارس في منطقة الاختصاص، مقدماً التهنئة لأعضاء هيئة التدريس.

وقام العقيد عبيد سيف الرايحي، مدير مركز شرطة الراشدية، بزيارة عدد من المدارس، وقدم التهنئة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد.

وزار المقدم راشد محمد المقبالي مدير مركز شرطة القصيص، وعدد من الضباط، مجموعة من المدارس في منطقة اختصاص المركز، وقدم لهم التهاني بمناسبة العام الدراسي الجديد.

وقام المقدم ضاحي الجلاف، مدير مركز شرطة الخيالة، بزيارة عدد من المدارس في منطقة الاختصاص.