خلوة استشرافية لتصميم مستقبل الشرطة الذكية

شهد اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمراكز الشرطة الذكية SPS، خلوة استشرافية لتصميم مستقبل مراكز الشرطة الذكية، التي نظمتها اللجنة التنفيذية لمشاريع الشرطة الذكية، بالتعاون مع مركز استشراف المستقبل، والتي أقيمت في نادي ضباط شرطة دبي بحضور أعضاء اللجنة.

ورحب اللواء علي غانم، بالحضور، مؤكداً أن مشروع مراكز الشرطة الذكية، يُجسد رؤية القيادة الرشيدة في تصميم وصناعة المُستقبل بشكل استباقي وتحقيق الجاهزية للمتغيرات الناشئة بتوظيف التكنولوجيا المُتقدمة لتعزيز قدرات الدولة في استثمار الفرص الجديدة.

وأشار اللواء علي غانم إلى حرص اللجنة التنفيذية لمراكز الشرطة الذكية على التطوير المستمر للمراكز في إطار الاستراتيجية الشاملة لشرطة دبي، وضمن منظومة عمل مُتكاملة توظف كافة القدرات والمُمكنات، لتحقيق الأهداف المرجوة ومواكبة التغيرات المستقبلية.

وأكد اللواء علي غانم أن شرطة دبي تحرص بشكل مستمر، وبتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس اللجنة التنفيذية لمراكز الشرطة الذكية، على تحديث استراتيجيتها لتواكب التطور الكبير الذي تشهده إمارة دبي خلال مسيرتها الرائدة، بما يتواءم مع كل مرحلة من مراحل تطورها، بالاعتماد على منهجيات علمية ومؤشرات أداء ومقارنات مرجعية لأفضل الممارسات العالمية في المجال الأمني والشرطي.

وأوضح العقيد الدكتور حمدان الغسية، مدير مركز استشراف المستقبل، أن استشراف المستقبل أصبح أمراً حيوياً في منظومة عمل القيادة العامة لشرطة دبي في كافة قطاعاته الحيوية التي تسهم في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع ومنها مراكز الشرطة الذكية التي أصبحت جزءاً مهماً من تقديم الخدمات النوعية للمتعاملين في إمارة دبي بطريقة سهلة وسلسة دون تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة.