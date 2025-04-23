شهادة عالمية لـ«تنمية المجتمع» بدبي في إدارة الابتكار

حصلت هيئة تنمية المجتمع في دبي على شهادة المعهد العالمي لإدارة الابتكار GIMI، ومقره الولايات المتحدة الأمريكية، عن تطبيق «سند للتواصل المرئي» وفق المستوى الثالث من مستويات الاعتماد والمعنية بنوع الابتكار ونطاق الجهد المبذول لتنفيذه.

ويأتي ذلك بعد مطابقة التطبيق لمعايير التقييم الأربعة، والمرتكزة على كون الابتكار يمثل حلاً لمشكلة جديدة تماماً مقارنة بالحلول الحالية، وأن يكون مصمماً ومعروفاً ومطوراً ومنفذاً وحصرياً، وأثبت أثره الإيجابي على المستفيدين.

وأوضحت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن حصول «سند للتواصل المرئي» على شهادة الاعتماد من المعهد العالمي لإدارة الابتكار يمثل تأكيداً على التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الابتكار في تطوير خدماتها وحرصها على تبني أحدث التقنيات وتسخيرها لتمكين الأفراد، وتحسين جودة حياتهم.

وقالت: «تعمل هيئة تنمية المجتمع بشكل مستمر على تطوير منظومة متكاملة من الحلول الذكية والمبادرات الرقمية، بما يتماشى مع توجهات دبي في التحول الرقمي، وتحقيق الريادة الاجتماعية.

ويعكس حصول «سند للتواصل المرئي» على اعتماد الابتكار مدى حرص الهيئة على ترجمة التحديات المجتمعية إلى فرص تطوير، من خلال توظيف المعرفة والتقنية في ابتكار حلول تضمن الوصول السهل والعادل للخدمات، وتعزز الدمج المجتمعي والاستقلالية لأصحاب الهمم».