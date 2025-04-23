«مساجد الفريج» بدبي.. نموذج فعّال في تعزيز قيم التلاحم والتكافل

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن أبرز إنجازات مبادرة «مساجد الفريج» منذ انطلاقها منذ 21 فبراير 2025، والتي تهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية للمساجد وتحسين بيئتها العامة بالشراكة مع أفراد المجتمع، في إطار حرصها المتواصل على رعاية بيوت الله وتعزيز دورها كمراكز دينية ومجتمعية.

وشملت المبادرة فرش أكثر من 40 مسجداً في مناطق متعددة من إمارة دبي، باستخدام أكثر من 19 ألف متر مربع من السجاد الفاخر، وبقيمة تجاوزت مليوني درهم، في خطوة تعكس التزام الدائرة بتوفير بيئة آمنة ومريحة للمصلين، وفق أعلى المعايير المعتمدة في بناء وصيانة المساجد.

وأكد محمد جاسم المنصوري، مدير إدارة خدمة المتعاملين، أن مبادرة «مساجد الفريج» تمثل نموذجاً فعّالاً في تعزيز قيم التلاحم والتكافل، من خلال إتاحة المجال للأفراد والمؤسسات للمساهمة في تطوير المساجد وصيانتها.

مشيراً إلى أن النتائج المحققة تعكس حرص الدائرة على الاستمرار في تطوير مرافق المساجد بما يواكب رؤيتها الاستراتيجية ويخدم مختلف فئات المجتمع.

وأضاف المنصوري: «نقدّر هذا التفاعل المجتمعي المسؤول، الذي يشكّل ركيزة أساسية لدعم المبادرات المجتمعية، ويمثل امتداداً لمسيرة العطاء في إمارة دبي، بما يسهم في تنفيذ مبادرات نوعية ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة في المساجد، وتواكب تطلعات القيادة الرشيدة».