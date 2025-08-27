منال بنت محمد: برؤية القيادة الرشيدة الإمارات نمـوذج عـالمـي رائـد في دعم المرأة

سموها: تمكين المرأة ضرورة لبناء وطن مزدهر متقدم وملهم
وسيشارك فيه عدد من الوزراء ومسؤولي الدوائر الحكومية، كمتحدثين رئيسين، تأكيداً على أهمية يوم المرأة الإماراتية كمناسبة وطنية تخصصها الدولة للاحتفاء بإنجازات المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية، وتقدير جهودها ومساهماتها الملموسة في مختلف القطاعات، على مدى أكثر من نصف قرن، بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، والتأكيد على أهمية دورها في الأجندة الوطنية.
نموذج عالمي رائد
وأضافت سموها: «حريصون في استراتيجية عمل مؤسسة دبي للمرأة على توفير منصات حيوية، لتسليط الضوء على قصص النجاح والتجارب الرائدة، التي تشكل مصدر إلهام للأجيال الجديدة من النساء.
وفي وقت نؤكد فيه فخرنا واعتزازنا بما حققته المرأة الإماراتية من حضور ريادي، فإننا نتطلع إلى مواصلة البناء على هذه المكتسبات، بدعم من شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص، وستواصل المؤسسة دورها الاستراتيجي، محركاً فاعلاً لتعزيز دور المرأة محلياً وعالمياً، من خلال مبادرات نوعية ومشاريع مبتكرة، تواكب التوجهات التنموية للدولة.
حضور عالمي لافت
وأكدت أن تنظيم المنتدى يعكس الالتزام الراسخ لمؤسسة دبي للمرأة، بقيادة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بدعم المرأة، وتعزيز الوعي بدورها المميز في المسيرة التنموية للدولة، إضافة إلى حرصها على ترسيخ شراكاتها المؤثرة مع الجهات الحكومية والخاصة، بهدف توفير بيئة داعمة ومحفزة للمرأة الإماراتية.
10 جلسات عمل
تمثيل مشرف على الساحة العالمية»، ستتحدث فيها كل من آمنة فكري، سفيرة الإمارات لدى فنلندا وإستونيا، وشيخة النويس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة. وسيتحدث الفريق محمد أحمد المرّي مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، في جلسة «رؤية وقيادة:
المرأة الإماراتية شريك التنمية»، كما ستُعقد جلسة بعنوان «دور المرأة في الحكومة: مسيرة قيادة وتأثير»، ستتحدث فيها كل من معالي حصة بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، وعائشة ميران مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.
وستشارك آمنة السويدي المدير التنفيذي لقطاع موارد المستقبل بالإنابة، ومدير إدارة السياسات ودعم البرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، في جلسة «دور الموارد البشرية الحكومية في دعم المرأة العاملة»، كما ستشارك في المنتدى سعاد جمال السركال المؤسِسَة والمديرة التنفيذية لشركة كومكيشن للاستشارات، من خلال جلسة «القوة الداعمة للمرأة».
«يأتي المنتدى ليكون منصة حيوية للحوار البنّاء، وتبادل الأفكار والتجارب، واستشراف الدور المتنامي للمرأة في دفع عجلة التنمية الوطنية. وتفخر المؤسسة بدورها الاستراتيجي في دعم هذه المسيرة الناجحة»، مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم عدة فعاليات في مقر انعقاد المنتدى، تتعلق بيوم المرأة الإماراتية.