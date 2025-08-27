«كهرباء دبي» تنتج 1.15 جيجاوات من الكهرباء باستخدام الهيدروجين الأخضر

أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن مشروع «الهيدروجين الأخضر» أنتج أكثر من 100 طن من الهيدروجين الأخضر منذ إطلاقه في مايو 2021.

وتم استخدام معظم هذا الهيدروجين لإنتاج ما يزيد على 1.15 جيجاوات من الطاقة الخضراء باستخدام محرك يعمل بغاز الهيدروجين، ما أسهم في خفض أكثر من 515 طناً من الانبعاثات الكربونية.

وأشار معالي الطاير إلى أنه جرى استخدام قرابة 11 طناً من الهيدروجين في قطاعات مختلفة، منها تزويد سيارات هيدروجينية بالوقود عبر محطة إينوك للخدمة المستقبلية في مدينة إكسبو دبي.

وقال معالي الطاير: «يسهم مشروع الهيدروجين الأخضر في تحقيق الرؤية الاستشرافية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ المزايا التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الهيدروجين.

ويعزز المشروع جهود الهيئة لدعم الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، إلى جانب استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030 الهادفة إلى تحفيز استخدام وسائل النقل المستدامة بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للإمارة من ناحية الاستدامة وجودة الهواء والحد من انبعاثات غازات الدفيئة».