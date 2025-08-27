«محمد بن راشد للإسكان» توسّع نطاق «عزوة» بالتعاون مع «دبي الإسلامي»

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «عزوة»، بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي، الهادفة إلى دعم مبادرات عام المجتمع للأسر من ذوي الدخل المحدود في إمارة دبي.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود المؤسسة المستمرة لتوفير بيئة سكنية متكاملة تضمن الحياة الكريمة للمواطنين، وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم للمبادرات المجتمعية بما يتناسب مع احتياجات الأسر المستفيدة.

شراكة

ووقعت المؤسسة اتفاقية شراكة مع «دبي الإسلامي»، كمرحلة ثانية من تنفيذ المبادرة، مؤكدة أن «عزوة» تعكس التزامها الراسخ بدعم المجتمع، من خلال توفير بيئة سكنية متكاملة تضمن الحياة الكريمة للمواطنين، وإيمانها بأهمية الشراكات المجتمعية في تحقيق أهدافنا، ونتطلع إلى توفير بيئة سكنية مريحة تعكس قيم الاستقرار والرفاهية التي توليها القيادة الرشيدة اهتماماً كبيراً.

وأكد بنك دبي الإسلامي، حرصه على دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز جودة حياة المواطنين، وقال في تصريح له: «نفخر بمساهمتنا في جهود المؤسسة لتوفير حلول سكنية متكاملة للأسر الإماراتية، ونطمح من خلال شراكتنا إلى تعزيز الدعم وتوسيعه بما يلبي احتياجات الأسر في المستقبل».