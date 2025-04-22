مكتوم بن محمد: بناء الإنسان هو الطريق لبناء المستقبل.. وقوة الإمارات في أبنائها

أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، إطلاق مبادرة "كوادر الإمارات العالمية" لتمكين شباب الإمارات والكفاءات الوطنية فيها من الوصول للمنظمات المالية الدولية، والمشاركة في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية من خلال برامج تدريبية وتوعوية ومذكرات تفاهم تعزز جاهزيتهم وقدرتهم على التأثير.

وأكد سموه إيمان الإمارات بأن بناء الإنسان هو الطريق الأمثل لبناء المستقبل، وأن قوة الإمارات من قوة أبنائها، وتفوق شباب الإمارات في المجالات الاقتصادية والمالية يرسّخ ريادة الإمارات بين الأمم.

وتهدف مبادرة "كوادر الإمارات العالمية" إلى دعم توجهات القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة دولة الإمارات المالية عالمياً، وتوعية الكوادر المواطنة بفرص التدريب والإعارة والتعيين في المنظمات المالية الدولية، وتأهيل الكفاءات الإماراتية وفق أفضل الممارسات العالمية، وبناء شبكة علاقات دولية للكفاءات الوطنية، وتمكين الإماراتيين من التأثير في المؤسسات المالية الدولية، وبناء جيل من القيادات الوطنية المؤهلة لشغل المناصب القيادية في المؤسسات المالية الدولية.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "نؤمن في دولة الإمارات بأن بناء الإنسان هو الطريق الأمثل لبناء المستقبل".

وأضاف سموه: "أطلقنا مبادرة (كوادر الإمارات العالمية) لتمكين شبابنا وكفاءاتنا الوطنية من الوصول للمنظمات المالية الدولية، والمشاركة في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية من خلال برامج تدريبية وتوعوية ومذكرات تفاهم تعزز جاهزيتهم وقدرتهم على التأثير".

وتابع سموه: "قوة الإمارات من قوة أبنائها، وتفوق شباب الإمارات في المجالات الاقتصادية والمالية يرسّخ ريادة الإمارات بين الأمم".