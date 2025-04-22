"طرق دبي" تمدد ساعات عمل مركز إسعاد المتعاملين في أم رمول





مدّدت هيئة الطرق والمواصلات بدبي ساعات عمل مركز إسعاد المتعاملين في أم رمول بحيث يعمل على مدار الساعة 7/24 طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، وذلك في سبيل الارتقاء بتجربة المتعاملين، وتحقيق أعلى مستويات رضا لديهم وضمان تقديم أرقى الخدمات والاهتمام بآرائهم واقتراحاتهم، كما يتماشى الهدف مع الخطة الاستراتيجية للهيئة 2024-2030، وخطة الإمارة 2030.

وتسعى الهيئة إلى تقديم تجربة متميزة واستباقية للمتعاملين إلى جانب تقديم خدمات رقمية شاملة ومؤتمتة بهدف تقليل الوقت المطلوب لإنجازها، وذلك من خلال خطة تحويل مراكز إسعاد المتعاملين إلى مراكز ذكية وهجينة بناءً على أفضل الممارسات والمواصفات العالمية في هذا المجال وتوفير الخدمات عبر القنوات الرقمية على مدار 24 ساعة بأسلوب مرن وسريع.

ويقدم مركز إسعاد المتعاملين في أم رمول خدمات ترخيص السائقين والمركبات بجميع أنواعها، وأخرى متنوعة تشمل النقل العام وبطاقة نول، والاستثمار، والخدمات المرورية وحرم الطريق.