حمدان بن محمد يصدر قرارين بتعيين مديرين تنفيذيين في هيئة تنمية المجتمع بدبي

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (27) لسنة 2025 بنقل سعيد أحمد ثاني الطاير، المُدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي بهيئة تنمية المُجتمع في دبي، وتعيينه مُديراً تنفيذيّاً لقطاع الدّعم المُؤسّسي بالهيئة.

كما أصدر سموه القرار رقم (28) لسنة 2025 بتعيين شيخة أحمد عبدالرحمن أحمد الجرمن، مُديراً تنفيذيّاً لقطاع التطوير الاجتماعي بهيئة تنمية المُجتمع في دبي.

ويُعمل بالقرارين من تاريخ صدورهما ويُنشران في الجريدة الرسمية.