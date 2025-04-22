«أسبوع الذكاء الاصطناعي» تكامل بين الحكومات والشركات

يهدف «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» إلى تعزيز شراكات استراتيجية وعالمية بين القطاعين الحكومي والخاص، وتكريس التكامل بين جهود الحكومات وابتكارات شركات التكنولوجيا لتصميم مستقبل الذكاء الاصطناعي وتسريع الابتكار فيه وتوظيف تطبيقاته لخدمة المجتمعات وتسريع مسارات النمو.

ويحظى «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» الذي ينظمه مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وتشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، بدعم أربعة شركاء استراتيجيين للحدث وهم دبي الرقمية و«ديوا» وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي ومكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات.

تبني التطبيقات

البيان سعيد الطاير

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يسعدنا أن نكون شريكاً استراتيجياً لأسبوع دبي للذكاء الاصطناعي الذي يعكس رؤية القيادة الرشيدة، في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي ووجهة رائدة لتقنيات المستقبل.

ويأتي دعمنا لهذا الحدث المهم انطلاقاً من التزامنا الراسخ بالابتكار واعتماد أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة».وأضاف معالي الطاير: يمثل الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في استراتيجيتنا للتحول الرقمي الشامل.

وأطلقنا مؤخراً خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى أن تصبح الهيئة أول مؤسسة خدمية قائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها الأساسية لتوفير حلول استباقية.

المبادرات الاستراتيجية

حمد المنصوري

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية: أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي حدث مهم يعبّر عن فكر استراتيجي مستقبلي، وهو ينسجم مع سياق تاريخي من الاستشراف والجاهزية والمبادرة والذي طالما ميّز مسيرة دبي وكان واحداً من أسباب تألقها مدينة تنتمي إلى المستقبل.

البيان محمد لوتاه

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي إن أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي يمثل التزاماً حيوياً بأهمية الاستثمار في المجالات التي تصنع مستقبل الاقتصاد، معتبراً أن منظومة الاقتصاد الرقمي في دبي ترتكز على الذكاء الاصطناعي باعتباره عاملاً محفزاً لنمو القطاعات الاقتصادية واستكمال مسيرة النمو المستدامة.

البيان خلفان بلهول

وقال خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: تواجد الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص وشركات التكنولوجيا العالمية في مكان واحد ضمن فعاليات «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» يمد جسور التواصل المباشر بين الرؤى الاستراتيجية والخطط الحكومية لتبني الذكاء الاصطناعي من جهة والابتكارات التي تعمل عليها الشركات المتخصصة في تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي من جهة ثانية.

البيان شكري عيد

وقال شكري عيد، مدير عام IBM في منطقة الخليج والمشرق العربي وباكستان: لطالما آمنّا بقدرة التكنولوجيا ليس فقط على حل تحديات العالم، بل على إعادة تشكيل الصناعات والمجتمعات جذرياً.

منصة استراتيجية

البيان نعيم يزبك

وأكد نعيم يزبك المدير العام لشركة مايكروسوفت في الإمارات، أن أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي منصة استراتيجية تتيح تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لاتخاذ خطواتٍ عمليةٍ ملموسة في مجال الذكاء الاصطناعي.

مشيراً إلى أن هذا الحدث يجسد رؤية دولة الإمارات الريادية وتوجهاتها المستقبلية في هذا القطاع الحيوي.

البيان بسمة عمّاري

وقالت بسمة عمّاري مديرة السياسات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في شركة ميتا: تُعدّ دولة الإمارات من الدول التي تلعب دوراً محورياً في مسيرة التحوّل الرقمي المنشود في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

حيث تقود عملية تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال مبادرات حكومية بارزة برؤية ثاقبة واستثمارات ملحوظة في البنية التحتية وتنمية المواهب المحلية.

البيان فيصل حمادي

وقال فيصل حمادي، المدير العام والشريك في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG): تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها قوة مؤثرة في مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي، بفضل رؤيتها الطموحة واستثماراتها الاستراتيجية في الكفاءات والتقنيات المتقدمة.

وقال علي حسيني الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي والتقنيات في شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط: يقدم أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي فرصة رائعة للتواصل مع الشركاء حول كيفية الاستفادة من التأثير الإيجابي للذكاء الاصطناعي إلى تأثير حقيقي.

البيان زياد جمال

وقال زياد جمال مدير عام جوجل كلاود في دولة الإمارات: يسهم أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي في تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو أمرٌ أساسي لتسريع وتيرة التحول الرقمي في مجال الذكاء الاصطناعي.

سعيد الطاير:

ترسيخ مكانة دبي وجهة رائدة لتقنيات المستقبل

حمد المنصوري:

حدث مهم يعبّر عن فكر استراتيجي مستقبلي

محمد لوتاه:

الأسبوع يمثل التزاماً بالاستثمار في مجالات تصنع مستقبل الاقتصاد

خلفان بلهول:

الفعاليات تمد جسور التواصل بين الرؤى الاستراتيجية والخطط الحكومية