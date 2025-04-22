«كهرباء دبي» تستعرض سبل تبني الذكاء الاصطناعي

شارك معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعدد من مسؤولي الهيئة (الشريك الاستراتيجي للفعاليات) في الدورة الثانية من «خلوة الذكاء الاصطناعي» في متحف المستقبل.

والتي تجمع نخبة من القادة العالميين وصناع القرار وشركات التكنولوجيا وخبراء الذكاء الاصطناعي من القطاعين الحكومي والخاص لمناقشة سبل تسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الأساسية وذات الأولوية. وركزت الجلسات النقاشية هذا العام على أربعة محاور رئيسة:

«البنية التحتية الرقمية للذكاء الاصطناعي»، و«أطر الحوكمة والسياسات والبيانات»، و«النمو الاقتصادي القائم على الذكاء الاصطناعي»، و«التعليم والمواهب والهوية الثقافية».

وتسعى هذه النقاشات إلى تحديد السياسات والتشريعات الأكثر أهميةً التي تحتاج إلى تحديث، واستكشاف الفرص السانحة التي تتيحها تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: انسجاماً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لترسيخ مكانة دبي في صدارة مدن العالم الأفضل جاهزية للمستقبل، نعمل على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في شبكات الإنتاج والنقل والتوزيع للطاقة والمياه بما يعزز الإنتاجية والكفاءة، ويدعم خارطة الطريق الاستراتيجية .

وأشار معاليه إلى جاهزية البنية التحتية القوية لشبكة الكهرباء والمياه، حيث إن الهيئة الأولى عالمياً في 12 مؤشر أداء رئيساً في صلب مجال عملها.

وتمثِّل فعاليات أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي فرصةً مهمة لتبادل المعارف والخبرات وتسليط الضوء على أهم الرؤى ضمن هذا القطاع الحيوي، وحشد الجهود للنهوض بواقع الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات وإمارة دبي، انسجاماً مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031.