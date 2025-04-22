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حمدان بن محمد وأحمد بن محمد يعزيان في وفاة محمد عبدالله السويدي

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البيان

دبي
حمدان بن محمد خلال تعزية أسرة الفقيد بحضور محمد بن راشد بن محمد وسعيد بن مكتوم
تصوير: عبدالله الحتاوي وإبراهيم صادق ونجيب محم
حمدان بن محمد خلال تعزية أسرة الفقيد بحضور محمد بن راشد بن محمد وسعيد بن مكتوم

قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يرافقه سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد عبدالله علي بالعبيده السويدي.

حمدان بن محمد خلال تقديم واجب العزاء
حمدان بن محمد خلال تقديم واجب العزاء

وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي. وأعرب سموهما لأسرة الفقيد وأبنائه عن صادق العزاء والمواساة، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

أحمد بن محمد مقدماً واجب العزاء إلى ذوي الفقيد
أحمد بن محمد مقدماً واجب العزاء إلى ذوي الفقيد

كما قدّم سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، واجب العزاء لأسرة الفقيد، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي. وقد أعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد وأبنائه، داعياً المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنّاته.

أحمد بن محمد معزياً بالفقيد
أحمد بن محمد معزياً بالفقيد

خالد بن محمد بن حمدان ومحمد بن غدير خلال تعزية عبدالله نجل الفقيد
خالد بن محمد بن حمدان ومحمد بن غدير خلال تعزية عبدالله نجل الفقيد

خليفة بن حشر آل مكتوم معزياً بالفقيد
خليفة بن حشر آل مكتوم معزياً بالفقيد

بطي بن سعيد آل مكتوم خلال تقديم واجب العزاء
بطي بن سعيد آل مكتوم خلال تقديم واجب العزاء

أحمد الطاير وقيادات شرطية خلال تأدية واجب العزاء إلى ذوي الفقيد
أحمد الطاير وقيادات شرطية خلال تأدية واجب العزاء إلى ذوي الفقيد