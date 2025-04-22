حمدان بن محمد وأحمد بن محمد يعزيان في وفاة محمد عبدالله السويدي

قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يرافقه سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد عبدالله علي بالعبيده السويدي.
وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي. وأعرب سموهما لأسرة الفقيد وأبنائه عن صادق العزاء والمواساة، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
كما قدّم سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، واجب العزاء لأسرة الفقيد، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي. وقد أعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد وأبنائه، داعياً المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنّاته.