«الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي» تفتح باب التسجيل في «مطوّع الفريج»

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن فتح باب التسجيل لمبادرتها الجديدة «مطوّع الفريج»، الذي يُعنى بتعليم القرآن الكريم من الحفظ والتلاوة للفئة العمرية من الذكور المواطنين بين 6 و13 عاماً.

وذلك خلال الفترة من 21 إلى 30 أبريل 2025، تمهيداً لانطلاق البرنامج في 4 مايو المقبل، وذلك في إطار دعم أجندة دبي الاجتماعية 33، وتنفيذاً لأهداف الخطة الاستراتيجية للدائرة بأن تكون أقرب إلى المجتمع.

ويُجسّد البرنامج أحد المسارات التربوية التي تسعى من خلالها الدائرة إلى ترسيخ الثقة المجتمعية، وبناء بيئة تعليمية آمنة ومرخصة لأطفالنا وذويهم،.

حيث لا يقتصر الهدف على تعليم تلاوة القرآن الكريم وتحفيظه، بل يتجاوزه إلى ترسيخ الصلة بالله ورسوله، وتعزيز مفهوم الأجر والارتباط المعنوي بالعبادات، في إطار يحترم خصوصية الأسرة الإماراتية، ويراعي احتياجات الجيل الجديد.

وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن البرنامج يمثل امتداداً لنهج الدائرة في تقديم مبادرات مجتمعية رصينة تجمع بين جودة المحتوى وقوة الأثر، مشيراً إلى أن «مطوّع الفريج» يعكس رؤية الدائرة في أن تكون مرجعاً موثوقاً ومصدر أمان معرفياً لأبناء المجتمع.

وأضاف أن المبادرة تسعى لخلق مساحة تربوية آمنة تُعزز في نفوس الأطفال معنى القرب من كتاب الله، والارتباط بهديه، من خلال تجربة تعليمية متكاملة تسهم في بناء جيل واثق بهويته، متصل بدينه، ومرتبط بقيم مجتمعه.

مؤكداً أن البرنامج يتضمن إلى جانب جلسات التحفيظ، تخصيص مدة زمنية لطرح مواضيع مرتبطة بالهوية الوطنية والقيم الإسلامية التي تهدف إلى إعادة إحياء مفاهيم وقيم أساسية في وجدان النشء.

ويُقدّم البرنامج عن بُعد، أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة 4:30 حتى 5:30 مساءً، ويغطي حفظ وتلاوة القرآن الكريم، إلى جانب محتوى تربوي ووطني متكامل يتناول القيم الإماراتية الأصيلة.

وقد تم تصميم الجلسات التعليمية لتستعيد بأسلوب معاصر تجربة «مجالس الفريج»، التي كانت تشكل محوراً في حياة المجتمع الإماراتي، مع توظيف أدوات التعليم الرقمي الحديثة لتعزيز التفاعل والانضباط.

ويُشترط في التسجيل أن يكون الطالب من مواطني الدولة، من الذكور، ملتزماً بالزي الإماراتي الرسمي أثناء الحضور، ومداوماً على المشاركة بعد تسجيله، في تأكيد على المنهج التربوي الذي يُعلي من قيم الالتزام والهوية والانتماء.