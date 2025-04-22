موزة آل مكتوم تشهد ختام فعاليات ملتقى K9 الدولي بشرطة دبي

شهدت الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم، ختام فعاليات ملتقى K9 الدولي الأول، الحدث الرائد من نوعه في المنطقة، الذي نظمته شرطة دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، ومجلس الشارقة الرياضي، وشركة صحارى كانل.

وبالشراكة مع بورينا برو بلان، العلامة التجارية الشهيرة لتغذية الحيوانات الأليفة من نستله، وسط حضور نخبوي ومجتمعي لافت، وتغطية إعلامية محلية واسعة، عكست مكانة الحدث كمنصة نوعية تجمع بين الترفيه العائلي، والتوعية المجتمعية، والدور الأمني المتقدم لوحدات الكلاب البوليسية.

كما حضر ختام الفعاليات، سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، والمقدم صلاح المزروعي، مدير إدارة التفتيش الأمني، في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، وعدد من الضباط والأفراد، وعدد لافت من الجماهير التي توافدت للمشاركة بالفعاليات والاستمتاع بالأنشطة والعروض الأمنية والمجتمعية.

وقامت الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم، بجولة ميدانية شاملة بين أروقة الملتقى، حيث اطلعت على مختلف الفعاليات والعروض التفاعلية، مشيدة بمستوى بالتنظيم، وبجهود شرطة دبي وشركائها في تقديم تجربة استثنائية جمعت بين الفائدة والمتعة، وأسهمت في توعية الجمهور بالأدوار الحيوية التي تضطلع بها الكلاب البوليسية، باعتبارها ركيزة في منظومة العمل الأمني المتكامل.

وشهد الملتقى في يومه الختامي عروضاً متميزة قدمتها وحدات الكلاب البوليسية من الأجهزة الشرطية في الدولة، بالإضافة إلى محاضرات وورش قدمها متخصصون في علوم تدريب الكلاب والاعتناء بها ورعايتها، مع توفير الملتقى لمساحة تفاعلية للعائلات ومُقتني الحيوانات الأليفة.

كما شهد الملتقى على مدار 3 أيام، إقبالاً جماهيرياً واسعاً بما يقارب الـ5 آلاف زائر، توافدوا للاستمتاع بفعاليات وأنشطة الملتقى، مُشيدين بمستوى التنظيم، وبنوعية الفعاليات المقدمة التي تنوعت بين عروض حية، ومسابقات ممتعة، وتجارب تفاعلية حية مع الكلاب البوليسية المدربة، في أجواء مفعمة بالإثارة والتفاعل.

كما احتفى الملتقى في اليومين الثاني والثالث، بالفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل مسابقة من الفئات الثماني للملتقى، حيث شارك أكثر من 100 شخص بكلابهم ضمن مسابقتي، الراعي الألماني، ومسابقة تضم كافة السلالات، ولاقوا إقبالاً وحفاوة من الجماهير الحاضرة للاستمتاع بالأجواء العائلية الممتعة.