Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الإمارات

90 رقماً مميزاً للمركبات في مزاد 26 أبريل

undefined's profile picture

البيان

دبي
أحد أبرز أرقام المزاد
البيان
أحد أبرز أرقام المزاد

تطرح هيئة الطرق والمواصلات في دبي 90 رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً للوحات المركبات المميزة من الفئات «AA-BB-CC-I-J-O-P-T-U-V-W-X-Y-Z»، أبرزها الأرقام السوبر 22 CC و19 و20 BB في المزاد العلني 118.

وسيُقام المزاد السبت المقبل، في فندق جراند حياة دبي الساعة 4:30 عصراً وسيبدأ التسجيل فيه اليوم.

ويمكن كذلك للراغبين في الاشتراك في المزاد التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (www.rta.ae)، أو تطبيق (RTA) أو مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، ديرة، والبرشاء، علماً أن المقاعد ستكون محدودة وستُمنح الأولوية للمشاركين في المزاد، وأن التسجيل سيكون كذلك متاحاً في قاعة المزاد ابتداءً من الساعة 2:00 ظهراً.