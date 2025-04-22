90 رقماً مميزاً للمركبات في مزاد 26 أبريل

تطرح هيئة الطرق والمواصلات في دبي 90 رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً للوحات المركبات المميزة من الفئات «AA-BB-CC-I-J-O-P-T-U-V-W-X-Y-Z»، أبرزها الأرقام السوبر 22 CC و19 و20 BB في المزاد العلني 118.

وسيُقام المزاد السبت المقبل، في فندق جراند حياة دبي الساعة 4:30 عصراً وسيبدأ التسجيل فيه اليوم.

ويمكن كذلك للراغبين في الاشتراك في المزاد التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (www.rta.ae)، أو تطبيق (RTA) أو مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، ديرة، والبرشاء، علماً أن المقاعد ستكون محدودة وستُمنح الأولوية للمشاركين في المزاد، وأن التسجيل سيكون كذلك متاحاً في قاعة المزاد ابتداءً من الساعة 2:00 ظهراً.