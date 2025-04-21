"قانونية دبي" تعزز الوعي لدى موظفيها بأدوات الابتكار في استشراف المستقبل









نظمت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي ورشة معرفية لموظفيها، بحضور الدكتور لؤي محمد بالهول المدير العام، حول أدوات الابتكار في صياغة اتجاهات وتصورات المستقبل، وذلك تعزيزًا لجهودها في توظيف الابتكار كإحدى الأدوات الداعمة لتطوير العمل الحكومي، وترسيخ قيم التميز المؤسسي من خلال الأفكار الإبداعية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز وغرس ثقافة الابتكار لدى مختلف فئات المجتمع، وفق استراتيجية وطنية ترسّخ مكانة دولة الإمارات في استثمار الممارسات الابتكارية في مختلف القطاعات والمجالات.

وتضمنت الورشة التي تأتي تزامنًا مع اليوم العالمي للإبداع والابتكار الذي يوافق الحادي والعشرين من أبريل من كل عام، وقدمها مدرب الابتكار المعتمد، محمد أحمد الحمادي، التعريف بالأدوات التي تحفز التفكير الاستباقي والإبداعي من خلال توليد وتطوير الأفكار الابتكارية، ورسم السيناريوهات المستقبلية، لا سيما في ظل الواقع المتغير الذي يتطلب دراسة المتغيرات وتحليل الاتجاهات التي تستثمر الفرص، وتتعامل مع التحديات، من أجل قدرات مؤسسية تقوم على رؤية مستقبلية شاملة ترسخها قيم الإبداع والابتكار.

وأشارت الورشة في محاورها إلى أهمية جلسات العصف الذهني كإحدى منهجيات وأدوات استشراف المستقبل في العمل الحكومي، والتي تقوم على التفكير الجماعي، والتشاركية بين فرق العمل، بما يحفز الإبداع ووجود الأفكار الخلاقة الفاعلة في التطوير والتحسين المستمر، ويخلق بيئة حاضنة للأفكار الابتكارية، بحيث تصبح جزءًا أصيلاً من ثقافة المؤسسة وممارساتها التطويرية.

من جهته أكد الدكتور لؤي محمد بالهول، على أهمية الابتكار باعتباره إحدى أدوات التطوير المستمر في العمل الحكومي، وترسيخ قيم التميز المؤسسي من خلال الأفكار الابتكارية والإبداعية التي ترتقي بمؤشرات الأداء وتستبق المستقبل، لا سيما في العمل القانوني الذي يرتبط بمختلف التحديات والتحولات، ومن ثمَّ تحرص الدائرة على المشاركة الفاعلة في هذه المناسبات، بالإضافة إلى توفير مختلف الممكنات التي ترسخ ثقافة الابتكار في ممارسات الدائرة على مدار العام، سواء في التعامل مع موظفيها أو متعامليها أو أفراد الجمهور.