«الهوية وشؤون الأجانب بدبي» تنظم مؤتمر ICEQ للذكاء الاصطناعي غداً

تنطلق غداً فعاليات المؤتمر الدولي الثامن ICEQ تحت عنوان «ابتكارات الذكاء الاصطناعي: استشرافات مستقبلية لتمكين المؤسسات العامة وتعزيز جودة التعليم»، وتستمر حتى 24 أبريل، في إطار «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» وبتنظيم من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي. ويُعقد اليوم الأول من المؤتمر في فندق جراند حياة دبي، فيما تُستكمل فعاليات اليومين الثاني والثالث في المبنى الرئيس للإدارة العامة في الجافلية.

ويجذب المؤتمر اهتماماً واسعاً من الباحثين والخبراء والطلاب، حيث يركز على الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها الإيجابي على تمكين المؤسسات الحكومية وتحسين جودة التعليم، كما يستهدف مناقشة التحولات المستقبلية في الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير الخدمات العامة والتعليم، مع تسليط الضوء على أحدث التقنيات التي تعزز الكفاءة المؤسسية وترتقي بمستويات التعليم الذكي.

واستلمت اللجنة العلمية للمؤتمر حتى الآن أكثر من 200 ورقة بحثية من باحثين محليين ودوليين، بالإضافة إلى طلاب جامعيين، وتم إغلاق باب الاستلام مع تحديد محاور الجلسات النقاشية والأوراق البحثية التي سيتم تناولها، ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضور أكثر من 500 مشاركاً من قادة الذكاء الاصطناعي والباحثين التربويين والمهنيين، إلى جانب الطلاب المهتمين بتقديم أبحاث متخصصة أو المشاركة في النقاشات وورش العمل.

ويتضمن المؤتمر ورش عمل متخصصة، وعروضاً بحثية، وجلسات نقاشية بمشاركة نخبة من المتحدثين من المؤسسات الحكومية والتعليمية. كما يحظى المؤتمر برعاية شركة ديل وشركة إماراتك، وبمشاركة نخبة من المؤسسات العالمية مثل مايكروسوفت وجوجل. وستتناول الجلسات محاور رئيسة حول سبل تحسين جودة التعليم من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز دور المؤسسات العامة عبر الحلول التقنية الحديثة.

وفي سياق فعاليات المؤتمر، سيتم تنظيم عدد من العروض التقديمية والجلسات النقاشية التي تتناول أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي. تنطلق فعاليات العرض التقديمي الأول تحت عنوان «تطوير الجامعات الكبرى لقدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي- دراسة حالة بالتعاون مع شركة ديل»، حيث ستناقش كيفية تعزيز إمكانيات المؤسسات التعليمية في تبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير مناهج تعليمية رقمية متقدمة.

أما الجلسة النقاشية الأولى: «استخدام الذكاء الاصطناعي بذكاء في التعليم»، فستتناول الأساليب الذكية لاستثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة التعليم وتطوير أدوات تدريس تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

الكفاءة التشغيلية

وفي السياق ذاته، يُقدّم العرض التقديمي الثاني: «الخدمات الحكومية المستقلة والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي»، والتي ستسلط الضوء على آليات دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الخدمات الحكومية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق التحول الرقمي.

كما ستشهد فعاليات المؤتمر العرض التقديمي الثالث: «الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي عبر منصة جوجل كلاود ودورها في دعم القطاعات الحكومية والمؤسسات التعليمية»، حيث سيتم استعراض أحدث الابتكارات على منصة جوجل كلاود ودورها في تعزيز أداء المؤسسات الحكومية والارتقاء بالقطاع التعليمي.

أما الجلسة النقاشية الثانية: «الذكاء الاصطناعي لتمكين المؤسسات العامة»، فستبحث في كيفية استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز أداء المؤسسات العامة، وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والابتكار في تقديم الخدمات.

كما ستقوم عدة مؤسسات تقنية بعرض أحدث ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يتيح للمشاركين فرصة الاطلاع على أحدث التطورات والتطبيقات الذكية.

وسيشهد المؤتمر مشاركة طلاب من مختلف الجامعات، حيث سيقدمون مشاريعهم المبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد تم استلام أكثر من 40 مشروعاً حتى الآن، مع استمرار فتح باب التقديم حتى نهاية شهر مارس، ما يتيح للطلاب المهتمين فرصة المشاركة عبر رابط موقع المؤتمر.

ويأتي هذا المؤتمر تأكيداً على التزام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي بدعم البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في الخدمات الحكومية، بما يحقق نقلة نوعية في جودة الحياة والتعليم، ويعزز من مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي والابتكار التكنولوجي.