«ملتقى K9 الدولي» يواصل يومه الثاني بحضور واسع من الخبراء والعائلات

شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، فعاليات ومنافسات اليوم الثاني من «ملتقى K9 الدولي» الأول، الذي تنظمه شرطة دبي بالتعاون مع «دبي للإعلام»، ومجلس الشارقة الرياضي، وشركة صحارى كانل، وبالشراكة مع بورينا برو بلان، العلامة التجارية الشهيرة لتغذية الحيوانات الأليفة من نستله، في حدث هو الأول من نوعه في المنطقة، ضمن أجواء عائلية ممتعة.

كما حضر الفعاليات، اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء علي عتيق بن لاحج، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، والمقدم صلاح المزروعي، مدير إدارة التفتيش الأمني K9، وعدد من الضباط والخبراء والمتخصصين، والعائلات التي توافدت للاستمتاع بالأنشطة والفعاليات.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، خلال حضوره فعاليات ملتقى K9 الدولي الأول، أن الملتقى يأتي بالتزامن مع عام المجتمع، ويعكس توجهات شرطة دبي لتطوير منظومة العمل الأمني بشمولية تجمع بين تطوير الأداء التخصصي المتقدم والبعد التوعوي والمجتمعي. لافتاً إلى أن الملتقى منصة نوعية لتعزيز الوعي العام بدور الكلاب البوليسية في حماية المجتمع، وتسليط الضوء على الإمكانات الكبيرة التي توظفها شرطة دبي في واحد من أكثر المجالات التخصصية حيوية.

وأضاف معاليه: «نحن في شرطة دبي نؤمن بأهمية بناء جسور الثقة مع أفراد المجتمع، ونسعى من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز الشراكة المجتمعية، وغرس ثقافة الأمن الوقائي، بما ينسجم مع التوجهات نحو شرطة مجتمعية فاعلة، ذكية، ومستعدة للتحديات المستقبلية».

من جانبه، أكد اللواء سيف مهير المزروعي، أن شرطة دبي مستمرة في إطلاق المبادرات والفعاليات النوعية التي تضمن استدامة عمل المنظومة الأمنية بمختلف تخصصاتها، وتعزز جودة الحياة، وترفع مستوى الجاهزية الأمنية، وبما يدعم التوجهين الاستراتيجيين لشرطة دبي نحو إسعاد المجتمع، والمدينة الآمنة.

وأوضح اللواء المزروعي أن الملتقى يعزز مفهوم المسؤولية المجتمعية، ويؤكد أن الأمن ليس فقط مهمة شرطية، بل هو مسؤولية مشتركة تُبنى على الثقة والتعاون والتواصل المستمر بين الأجهزة الأمنية والمجتمع. مؤكداً أن الحدث يجمع الوحدات التخصصية والعائلات في بيئة ترفيهية تفاعلية، ويسهم في تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه وحدات الكلاب البوليسية في دعم العمليات الأمنية ومكافحة الجريمة، كما يعزز فرصة التوعية العامة ويُشرك المجتمع في تفاصيل العمل الشرطي الحديث.

اختيار

وحول اختيار سلالة اللابرادور لتكون رمزاً في شعار الملتقى، أوضح المقدم صلاح المزروعي، أن اختيار هذه السلاسة من الكلاب جاء تقديراً لجهود كلب اللابرادور «بول»، الذي كشف في عام 2020 عن واحدة من أكبر عمليات التهريب لأقراص الكبتاغون في العالم في قضية أطلق عليها «بول 2». مؤكداً أن حس الكلب الأمني العالي كان وراء ضبط كميات بلغت 5 أطنان و656 كيلوجراماً بقيمة بلغت 18 مليار درهم، والتي حاولت العصابة تهريبها داخل بكرات أسلاك معدنية ضخمة.

عروض حية

واستمتع زوار الملتقى بمشاهدة عروض حية مذهلة تقدمها وحدات الكلاب البوليسية من مختلف الأجهزة الشرطية في الدولة، تستعرض فيها مهارات التتبع، واكتشاف المواد الممنوعة، ومهام الحراسة والإنقاذ. كما شارك الزوار بمجموعة من المسابقات الشيقة بين الكلاب، الأمر الذي أضفى طابعاً من الحماسة والمنافسة الودية.

جوائز

كما يقدم الملتقى خلال يوميه الثاني والثالث فرصة لمحبي اقتناء وتدريب الكلاب المرخصة من منظمة الاتحاد الدولي للكلاب «FCI»، للمشاركة في 8 فئات متنوعة للكلاب ضمن مسابقتين، تنعقدان يومي السبت والأحد، الأولى تختص بسلالة الراعي الألماني، في حين تتوجه المسابقة الثانية لكافة سلالات الكلاب، وتبلغ قيمة الجوائز الإجمالية 30 ألف درهم، إلى جانب مسابقات أخرى متنوعة للجمهور بقيمة تبلغ 20 ألف درهم.

فعاليات مُصاحبة

ويتضمن الملتقى عدداً من الفعاليات المميزة، أبرزها، عروض اللياقة، والعروض الشرطية لوحدات الكلاب البوليسية، والتي تقدمها وحدات K9 التابعة للأجهزة الشرطية المختلفة في الدولة، إلى جانب مشاركة من مجلس الروح الإيجابية بفعاليات وأنشطة متنوعة، أبرزها ركوب البوني، ومشاركة الشرطي منصور والشرطية آمنة، وعروض للفرقة الموسيقية، وأخرى للدوريات الأمنية السياحية الفارهة، وفعاليات مجلة خالد للأطفال والمرسم الحر.

فعاليات ترفيهية

ويُخصص الملتقى جانباً ترفيهياً، بتنظيم العديد من الأنشطة المناسبة لجميع أفراد الأسرة، بما في ذلك مناطق للأطفال، وأكشاك طعام متنوعة، وأركان تعليمية عن طرق تدريب الكلاب والتعامل معها، بالإضافة إلى مساحات للتفاعل المباشر مع الكلاب المدربة بإشراف خبراء متخصصين.

مذكرة تفاهم

وعلى هامش فعاليات الملتقى، وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع نستله بورينا برو بلان، وذلك في إطار توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الجانبين، وتطوير وتنفيذ مبادرات تهدف إلى تحسين صحة الكلاب وتدريبها وتطوير أدائها، والتعاون في مجال الخدمة العامة المتعلقة بعمليات الكلاب الشرطية، وغيرها من أوجه التعاون ذات الصلة.

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، المقدم صلاح المزروعي، مدير إدارة التفتيش الأمني K9، ومن جانب نستله، ريان كسرواني، المدير التنفيذي للأعمال في بورينا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور عدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين.