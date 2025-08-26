«أوقاف دبي» تنجز 4 مشاريع عقارية بـ23 مليون درهم

أنجزت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي أربعة مشاريع عقارية وقفية جديدة بقيمة إجمالية تجاوزت 23 مليون درهم خلال النصف الأول من 2025، وذلك في إطار سعيها لفتح آفاق نمو جديدة في قطاعات العمل الوقفي ودعما لأجندة دبي الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد علي المطوع، الأمين العام للمؤسسة، أن «المشاريع العقارية المنجزة» ترسخ دور المؤسسة في تشييد منشآت وقفية مستدامة تدعم قطاعات المجتمع الحيوية خلال السنوات المقبلة، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والأهداف الطموحة التي حددها سموه لمستقبل التنمية المستدامة، بما يسهم في تعزيز دور الوقف في تحقيق رفاهية المجتمع وضمان الحياة الكريمة للأفراد.

وقال: إن المؤسسة تلتزم بالحفاظ على أصول الواقفين المالية والعقارية وتنفيذ الخطط اللازمة لتحقيق العائد الاستثماري الأمثل منها كما تعمل على إنشاء المشاريع العقارية الوقفية المستدامة التي تدعم الاستثمارات الخيرية وفق رغبة الواقفين وأصحاب الأيادي البيضاء.

مشيراً إلى ان المؤسسة أطلقت حزمة جديدة من المشاريع الوقفية العقارية تتضمن مراكز تسوق ومجمعات سكنية ومباني متنوعة سيتم إنجازها مع نهاية العام الجاري وخلال العام المقبل.