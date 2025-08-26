«كهرباء دبي» تدشن «مركز تدريب إدارة المشاريع» بالحضيبة

دشن معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «مركز تدريب إدارة المشاريع»، وذلك في مجمع الهيئة للتطوير المهني والأكاديمي في الحضيبة، علماً بأن المركز معتمد من معهد إدارة المشاريع الأمريكي (PMI).

وسيوفر مستقبلاً برامج تدريبية متقدمة في إدارة المشاريع لموظفي المؤسسات الحكومية والخاصة، والشركات التابعة للهيئة، وأفراد المجتمع، وذلك بعد النجاح الكبير في تقديم الدورات التدريبية داخلياً لموظفي الهيئة.

وقال معالي سعيد الطاير: «بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت دبي نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في تنفيذ المشاريع الكبرى الرائدة، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والاستدامة، ففي ظل تسارع وتيرة التغيرات التقنية، أصبحت إدارة المشاريع عاملاً حاسماً في تعزيز القدرة التنافسية.

واستدامة النمو المؤسسي، وركيزة أساسية لنجاح المؤسسات، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بكفاءة وفعالية، عبر منهجية علمية ومنظمة للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الجودة والوقت والتكلفة».

«كما تسهم الإدارة الفاعلة للمشاريع في زيادة المرونة في التعامل مع التحديات والمتغيرات، ودعم الابتكار، واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. وقد أسهمت شراكتنا مع معهد إدارة المشاريع، في توفير برامج تدريبية متقدمة لموظفي الهيئة، تغطي مختلف جوانب إدارة المشاريع، وفق أعلى المعايير العالمية، ويسعدنا أن نتوسع في تقديم البرامج التدريبية لموظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة».

من جانبه، أوضح الدكتور يوسف الأكرف النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة، أنه بنهاية عام 2024، بلغ عدد موظفي الهيئة الحاصلين على شهادة إدارة المشاريع الاحترافية 280 موظفاً، بالإضافة إلى 120 مهنياً حاصلين على شهادات أخرى معتمدة من معهد إدارة المشاريع.