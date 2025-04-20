حمدان بن محمد: من لا يفكر بالذكاء الاصطناعي اليوم سيجد نفسه متأخراً عن العالم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن من لا يفكر بالذكاء الاصطناعي اليوم سيجد نفسه متأخراً عن العالم، مشيراً إلى أنه سيتم الاحتفاء بالشركات التي تدفع اقتصاد الذكاء الاصطناعي في دبي إلى الأمام خلال "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي"، الذي ينطلق في الفترة من 21 إلى 25 أبريل الجاري،

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: « قبل أكثر من 10 أعوام وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بوضع كافة الخدمات الحكومية في هواتفنا، واليوم نخطو خطوة جديدة نحو المستقبل مع الذكاء الاصطناعي..

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة... بل هو البنية التحتية التي نبني بها مدنًا تفكر، وخدمات تتعلّم، وحكومات تتوقّع قبل أن يُطلب منها. واليوم نرسم ملامح مرحلة جديدة نطمح أن يشكّل فيها الذكاء الاصطناعي الركيزة الأساسية لتصميم المبادرات والخدمات المستقبلية في دبي.

سنبدأ بتقييم كل جهة حكومية بناءً على مدى دمج استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمالها، وفي قدرات فرقها.. وسنقيس أداء القطاع الأكاديمي من خلال ما يُدرّس من علوم الذكاء الاصطناعي..

وسنحتفي بالشركات التي تدفع اقتصاد الذكاء الاصطناعي في دبي إلى الأمام.. هذا هو المعيار الجديد.. ومن لا يفكر بالذكاء الاصطناعي اليوم... سيجد نفسه متأخراً جداً عن العالم.

وأضاف سموه: «نلتقيكم في "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي"»