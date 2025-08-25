"طرق دبي" تنجز تحسينات مرورية في 10 مواقع لتعزيز السلامة المرورية

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات حزمة من التحسينات المرورية في 10 مواقع من المناطق المدرسية في صيف عام 2025 لتشمل 27 مدرسة بإمارة دبي، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تعزيز كفاءة وانسيابية شبكة الطرق بالإمارة وتحديداً في المناطق المدرسية، حيث نُفذت هذه الأعمال خلال العطلة الصيفية لتقليل التأثيرات على حركة السير اليومية، وضمان توفير أعلى معايير السلامة في المواقع المستهدفة.

وتركزت الأعمال المنجزة في مواقع المناطق الدراسية التالية: منطقة الورقاء الأولى والثالثة والرابعة، والصفا الأولى، والبرشاء الأولى، والقرهود، ومنطقة المزهر الأولى والرابعة، والقصيص، ومنطقة البرشاء جنوب، وشملت أهم التحسينات: توسيع الطرق المؤدية إلى مجمع مدارس الورقاء، وتنفيذ مواقف لطاقم التدريس وأولياء أمور الطلبة في المزهر والبرشاء، وتنفيذ مداخل ومخارج لعدد من المدارس في المزهر والورقاء، وتوفير إشارات مشاة ووسائل تهدئة في المناطق المجاورة إلى المدارس.

وقد أسهمت الحلول المرورية المنفذة في تعزيز شبكة الطرق والحفاظ على جودة البنية التحتية فيدبي، حيث تعكس هذه الإنجازات التزام الهيئة في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة، بما يواءم التطور والنمو الحضري، ولخدمة مرتادي الطريق من الطاقم التدريسي وسائقي الحافلات وذوي الطلبة من قائدي المركبات، مما يضمن السلامة لجميع مستخدمي الطريق في شوارع الإمارة.

وساهمت التحسينات المرورية في زيادة سعة المواقف لعدد من المدارس بنسبة 90% وتعزيز الانسيابية المرورية في محيط منطقة بعض المدارس بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 40%، وتعكس هذه الحلول السعي الدؤوب لتطوير قطاع البنية التحتية في دبي، ورفع الكفاءة المرورية في مناطق المدارس، وتوفير تجربة تنقل سلسلة وآمنة لمرتادي المدارس، وبالتالي تعزيز جودة ورفاهية لسكان ومرتادي إمارة دبي.

وتستمر جهود الهيئة في تنفيذ الحلول المرورية السريعة في مواقع المناطق الدراسية ضمن خطة استراتيجية متكاملة لعام 2025، وتستهدف الخطة مواقع أخرى، هي: منطقة البرشاء الأولى، ومنطقة أم الشيف، ومنطقة البرشاء جنوب، ومنطقة الورقاء، إلى جانب وضع خطة تشغيلية لإدارة الحركة المرورية بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي لتلك المناطق، وتحقيق الأثر المرجو في رفع الطاقة الاستيعابية، وخفض زمن الرحلة لمرتادي المدارس في تلك المواقع.

وتدعو الهيئة سائقي الحافلات، وأولياء الأمور إلى الالتزام بإجراءات السلامة المرورية عند توصيل أبنائهم من وإلى المدارس، واستخدام المناطق المخصصة للنزول والصعود والامتناع عن التوقف العشوائي في المواقف المخصصة لأصحاب الهمم أو مركبات الطوارئ، والوقوف عند إشارات ولوحات الحافلات المدرسية، وكذلك الانتباه لحركة الطلبة في محيط المدارس وخفض السرعة والالتزام باللوحات والإشارات المرورية، حيث تسهم هذه الممارسات في توفير محيط دراسي آمن وخالٍ من الحوادث.