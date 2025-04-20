مركز شرطة نايف يحلّ خلافاً بين مراهقة وذويها

تمكنت شعبة التواصل مع الضحية بمركز شرطة نايف من حل خلاف بين فتاة مراهقة ووالديها، وتقريب وجهات النظر، بعدما احتد الخلاف بين الجانبين، ودفع الفتاة إلى السكن في منزل صديقتها.

وقال العميد عمر عاشور، مدير مركز شرطة نايف بالنيابة، إن الوالدين لجآ إلى المركز طلباً للمساعدة في محاولة لإقناع الفتاة بالعودة إلى المنزل، وعقد جلسة صلح بين الطرفين.

وأضاف العميد عاشور أن فريق عمل شعبة التواصل مع الضحية تواصل مع الابنة، وقام بعقد جلسة صلح مع ذويها، بعد الاستماع إلى وجهة نظر كل طرف، مما أدى إلى تجاوز الخلافات بينهما.

وأثنى العميد عمر عاشور على القائمين على برنامج شعبة «التواصل مع الضحية» في مركز شرطة نايف، وعلى حسهم الإنساني واهتمامهم، وخاصة الرقيب زهرة عبد الحميد إسحاق، والعريف حسن علي البلوشي، نظير جهودهما الحثيثة في وقت قصير لإصلاح ذات البين.

ونوه بأن برنامج عمل شعبة «التواصل مع الضحية»، الذي يطبق في مراكز الشرطة، هو برنامج اجتماعي إنساني، تبنته الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ويختص بمتابعة إجراءات البلاغات الجنائية والمرورية، وإبلاغ المجني عليهم وتقديم الدعم والمساندة لهم، وفقاً لمتطلبات القانون، في مختلف الحوادث الجنائية والمرورية من جراء فعل مخالف للقانون، أو أي فعل آخر.

ولفت إلى أن أهداف البرنامج تتمثل في توفير الرعاية الكاملة لضحايا الحوادث من النواحي الأمنية والإنسانية، وتوطيد العلاقة بين جهاز الشرطة وأفراد المجتمع، وتقديم أفضل الخدمات وأجودها لضحايا القضايا عند تقديم البلاغ أو وقوع الحادث، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية، التي تصب في مصلحة الضحية، وحل المشاكل الاجتماعية المختلفة.