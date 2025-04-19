98.6 % السعادة الوظيفية في مركز شرطة المرقبات

اطّلع اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، على إنجازات وإحصاءات مركز شرطة المرقبات.

وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور العميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد راشد محمد صالح الشحي، مدير مركز المرقبات.

والعميد سلطان العويص، مدير مركز شرطة القصيص، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة بالنيابة، والعميد عبدالمنعم ورشوه، نائب مدير مركز شرطة المرقبات، والعقيد أحمد المهيري، نائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة بالوكالة، والمقدم دكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة، وعدد من الضباط.

واطلع على المؤشرات الاستراتيجية للمركز بالإضافة إلى إحصاءات مركز إسعاد المتعاملين، حيث بلغت نسبة السعادة الوظيفية 98.6 % في عام 2024، وبلغت نسبة المُحفزين 99.63 %، بينما بلغت نسبة تنسيب العاملين للتدريب 100 % خلال العام الماضي، وبلغت نسبة التغطية الأمنية 99.83 %.

واستمع اللواء خليل المنصوري إلى شرح حول إحصاءات قسم التسجيل الجنائي والمروري، ومركز إسعاد المتعاملين، إضافة إلى شرح حول المعاملات المُنجزة عبر مركز الشرطة الذكي الـSPS، التي بلغت 24 ألفاً و702 معاملة ذكية في العام الماضي.