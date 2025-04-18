انطلاق فعاليات ملتقى K9 الدولي بشرطة دبي

انطلقت اليوم فعاليات "ملتقى الكلاب البوليسية الدولي"، الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، ومجلس الشارقة الرياضي، وبشراكة استراتيجية مع "بورينا برو بلان"، العلامة التجارية الرائدة في مجال تغذية الحيوانات الأليفة من شركة نستله.

ويُعد الملتقى الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويستمر ثلاثة أيام في نادي ضباط الشرطة بمنطقة الجداف، ليقدم تجربة فريدة من الترفيه والتوعية بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع.

وأكد المقدم صلاح المزروعي، مدير إدارة التفتيش الأمني K9، في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي، إن الملتقى يسلّط الضوء على الدور المهم والحيوي للكلاب البوليسية في تعزيز الأمن والمساعدة في كشف الجرائم، من خلال عروض حية ومهارات ميدانية متقدمة، كما يُتيح لمحبي الكلاب فرصة حضور ورش عمل تدريبية متخصصة، يتعرفون من خلالها على أفضل أساليب العناية والتعامل مع كلابهم، وسط أجواء تفاعلية مناسبة للعائلات.

وأضاف أن الملتقى يهدف إلى بناء شبكة دولية من الخبراء والمتخصصين في مجالات إنفاذ القانون والأمن والسلامة بشكل عام، وفي مجال وحدات الكلاب البوليسية بشكل خاص، ويأتي هذا الملتقى في نسخته الأولى، ليكون نقطة انطلاق نحو بناء منصة متكاملة متخصصة في هذا المجال، وصولاً لأن يصبح هذا الملتقى حدثاً عالمياً خلال السنوات الخمس القادمة.

ويتضمن الملتقى عروضاً حية تقدمها وحدات الكلاب البوليسية من مختلف الجهات الشرطية في الدولة، والتي تستعرض قدراتها في التتبع، واكتشاف المواد الممنوعة، وأداء مهام الحراسة والإنقاذ، إلى جانب 8 مسابقات تنافسية وتحديات شائقة للكلاب المرخصة من منظمة FCI، ومسابقات للجمهور.

ويوفر الملتقى مجموعة واسعة من الأنشطة المناسبة لجميع أفراد الأسرة، تشمل مناطق ألعاب للأطفال، وأكشاك طعام متنوعة، وأركاناً تعليمية للتوعية بأساليب تدريب الكلاب والعناية بها، بالإضافة إلى مناطق مخصصة للتفاعل مع الكلاب المدربة تحت إشراف خبراء متخصصين.