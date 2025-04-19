«كهرباء دبي» الراعي الاستراتيجي للحملة السنوية الـ 19 للتوعية بالتوحد

تدعم هيئة كهرباء ومياه دبي الحملة السنوية التاسعة عشرة للتوعية بوسائل الكشف المبكر للتوحد بوصفها الراعي الاستراتيجي. وينظم مركز دبي للتوحد الحملة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وتتضمن الحملة ورش عمل لتوعية المعلمين في مدارس دبي، وجلسات مجانية للكشف المبكر والتقييم الشامل لذوي التوحد.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «ندعم الجهود الوطنية الهادفة إلى جعل دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم، وتعزيز دمج وتمكين أصحاب الهمم، ونقل وتوطين المعرفة ونشر الوعي حول الإجراءات السليمة للتعامل مع هذه الفئة المهمة من المجتمع، لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع.

، والانخراط بصورة إيجابية في محيطهم الاجتماعي كأفراد فعالين قادرين على الإنتاج والإبداع، وبوصفها مؤسسة مسؤولة مجتمعياً ودامجة لأصحاب الهمم، نجحت الهيئة لخمسة أعوام على التوالي في تحقيق جميع المؤشرات الاستراتيجية في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم.

وفازت بجائزة «أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم» ضمن جوائز برنامج دبي للتميز الحكومي 2024. ونحرص على إطلاق ودعم المبادرات الملهمة والمفيدة لتعزيز دمج أصحاب الهمم في العمل والمجتمع».

وتأتي رعاية الهيئة للحملة السنوية للتوعية بوسائل الكشف المبكر للتوحد في إطار مساعي الهيئة للمساهمة في جعل الإمارة مركزاً رائداً على مستوى العالم في مجال تقديم برامج التربية الخاصة والخدمات العلاجية التأهيلية المتخصصة المعتمدة للأشخاص الذين تم تشخيصهم بالتوحد.

وتهدف الحملة إلى تمكين المعلمين من خلال تزويدهم بالوسائل اللازمة للكشف المبكر عن اضطراب طيف التوحد، ومساعدتهم على إحالة الأطفال للاستشارة المتخصصة والتقييم الشامل لضمان حصول الأطفال على الدعم المناسب في الوقت المناسب، ما يعزز بشكل كبير من مهاراتهم وقدراتهم النمائية.