«صحة دبي» تنهي استعداداتها للمشاركة في أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي

أعرب عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي عن اعتزاز الهيئة بمشاركتها في (أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي)، الذي ينطلق الاثنين المقبل برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.

وأكد الكتبي أن (أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي)، يمثل فرصة مهمة لاستعراض توجهات الهيئة وجهودها المبذولة في هذا المجال الحيوي المهم، إلى جانب توثيق العلاقات وبناء الشراكات مع المؤسسات والهيئات المتخصصة وذات العلاقة، بما يخدم القطاع الصحي وأهدافه.

ويتماشى ـ في الوقت نفسه ـ مع تطلعات مدينة دبي وخططها وبرامجها الرامية إلى تحقيق الاستثمار الأفضل، والتوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي.

وأضاف: الذكاء الاصطناعي أصبح إحدى أهم ركائز الرعاية الصحية، وأساس كل ما يتصل بهذه الرعاية من سياسات ونظم وتجهيزات وخدمات، مؤكداً أن هيئة الصحة بدبي لا تدخر وسعاً في مواكبة مستجدات العالم على هذا الصعيد، وأنها تسعى بحرص شديد على أن تكون سباقة في استخدام وتوظيف الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً وتكاملاً، وتسخيره في خدمة المجتمع وجميع أفراده.

في السياق نفسه أنهت الهيئة استعداداتها للمشاركة بفاعلية في (أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي)، الذي ستشهده دبي خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل الجاري.

وذلك من خلال أجندة عمل تتضمن مشاركتها في أعمال منتدى الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، وإعلانها عن خطتها التدريبية الطموحة، لتنمية مهارات وصقل خبرات كوادرها البشرية، في مجال الذكاء الاصطناعي.

إضافة إلى استعراضها حزمة من المشروعات التي تتبنى تنفيذها ضمن توجهات إمارة دبي في هذا المجال، وأيضاً مجموعة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات الصحية والطبية، التي من المقرر أن تطرحها الهيئة في المعرض التقني المبتكر.