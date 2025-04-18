4 ملايين مستفيد من حملة «يدوم الخير»

استفاد من الحملة الرمضانية لجمعية دبي الخيرية «يدوم الخير» لهذا العام أكثر من 4 ملايين و105 آلاف شخص داخل الإمارات وخارجها من خلال تنفيذ حزمة من المشاريع الموسمية والتنموية والإنسانية المستدامة.

وعبر أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية عن امتنانه لجميع من أسهم وشارك وشجع وتفاعل مع الحملة، مشيداً بسفراء الخير والشركاء الاستراتيجيين وجهود فرق العمل والإدارة التي وضعت خُططاً مدروسة وفعلت الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف «يدوم الخير».

وأكد أن دبي الخيرية كونها إحدى أهم المؤسسات الخيرية في الإمارات تعمل دائماً في مبادراتها من أجل إسعاد أكبر عدد ممكن من المستفيدين داخل الدولة وخارجها، ترجمةً لرسالة الجمعية ونهجها في العمل الخيري والإنساني.

ومساهمةً في مسيرة العمل الإنساني التي دعا إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في البند التاسع من وثيقة الخمسين الذي نص على «تحقيق نمو سنوي في الأعمال الإنسانية يعادل ويواكب النمو الاقتصادي».

وذكر أن عدد المستفيدين من توزيع مستحقات المير الرمضاني بلغ 13 ألفاً و535 شخصاً داخل الدولة وأكثر من 93 ألف شخص خارج الدولة، واستفاد من مبادرة «إفطار صائم» أكثر من مليون شخص داخل الدولة وخارجها منهم أكثر من 772 ألفاً داخل الإمارات وحوالي 260 ألفاً خارجها.

وبخصوص «زكاة الفطر» استفاد منها هذا العام 280 ألف شخص، وتم توزيع كسوة العيد على 7 آلاف و495 مستفيداً، إضافة إلى رعاية دبي الخيرية 14 ألف طفل يتيم داخل الإمارات وفي (16) دولة حول العالم.