مدينة إكسبو دبي تنظم «هاكاثون» لتقنيات صحة المرأة

شهدت مدينة إكسبو دبي حدثاً فريداً تحوّل فيه جناح المرأة إلى مركز للابتكار التقني في مجال صحة المرأة، حيث استضاف الجناح أول تحدي هاكاثون من نوعه في المنطقة لتقنيات صحة المرأة (FemTech).

ونُظم هذا الحدث الرائد بالتعاون مع «بيري كير» و«نكستجن اوف إميونولوجي» لاستشارات البحث والتطوير بهدف تسليط الضوء على قدرات الشباب في مجال التكنولوجيا وإمكاناتهم في صياغة مستقبل الرعاية الصحية.

جمع الهاكاثون الطلبة بالمطورين ورجال الأعمال والمتخصصين في الرعاية الصحية، وركز على إنشاء وتطوير حلول تعتمد على التكنولوجيا وتتناول التحديات الخاصة بصحة المرأة وعافيتها، وشجع الحدث المشاركين على طرح تصورات جديدة حول كيفية خدمة التكنولوجيا للمرأة بشكل أفضل في كل مرحلة من مراحل حياتها.

وتقدم 100 طالب وطالبة بمقترحات أولية، واختير 40 مشاركاً من 23 مدرسة من كل أنحاء الدولة تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 عاماً لحضور التحدي الذي امتد على مدار يومين، وشهد جناح المرأة نشاطاً وحماساً كبيرين، حيث تبادلت فرق الطلاب الأفكار وعملت على بناء النماذج الأولية وصقل عروضها.

وقالت مها غورتون، رئيسة جناح المرأة في مدينة إكسبو دبي: «أظهر هاكاثون تقنيات صحة المرأة الإمكانات الرائعة للمواهب الشابة عندما يتاح لها التوجيه والفرصة المناسبان،.

وعلى مدار يومين عالج الطلبة تحديات معقدة ذات صلة بصحة المرأة، ويمثل عمل الطلبة خطوة واعدة إلى الأمام في تشكيل مستقبل أكثر شمولاً وتقدماً للرعاية الصحية».

وقالت بريهان أبوزيد، مؤسسة «بيري كير»: «لقد ولدت فكرة هاكاثون تقنيات صحة المرأة من إيماننا بأن مستقبل صحة المرأة هو حوار يجب أن نجريه الآن، ورأينا أن جيل الشباب هم القادة الأكثر استعداداً لقيادة هذا الحوار، ولم يكن بإمكاننا العثور على شريك أفضل من جناح المرأة لتحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع».

المشاريع الفائزة

مرآة ذكية مدمجة تعزز سلامة المرأة عن طريق إرسال موقعها إلى جهة اتصال للطوارئ بضغطة زر واحدة فقط، بدعم من «بيري كير» وعلى مدار فترة احتضان مدتها ثلاثة أشهر، ستساعد «بيري كير» في تحسين التصميم.

وتقوية العرض، وتشكيل استراتيجية للدخول إلى السوق - مع ضمان احتفاظ المطور بالملكية الكاملة للملكية الفكرية. وتم تكريم ثلاثة فرق أخرى متميزة، ستتم دعوتها للمشاركة في أيام تدريب مهني تستضيفها كبرى المؤسسات، بما في ذلك جامعة نيويورك أبوظبي.

«مينو كير»

انطلاقاً من النقص الحاد في تمثيل انقطاع الطمث في البحوث الطبية والتمويل، طور مشروع «مينو كير» لصاقة استشعار حيوي تراقب مستويات هرمون الاستروجين بقياسه في التعرق. وبالاقتران مع تطبيق سهل الاستخدام، يمكّن الجهاز النساء من تتبع وفهم التغيرات الهرمونية أثناء انقطاع الطمث.

«بمب تو بيبي»

بالتركيز على صحة الأم في المناطق النامية، قدم مشروع «بمب تو بيبي» حزاماً مزوداً بتقنية الذكاء الاصطناعي يمكن ارتداؤه لمراقبة صحة الجنين واكتشاف العلامات المبكرة للمضاعفات الصحية. واقترح المشروع أيضاً منتدى للمشاركة المجتمعية ومنصة لتتبع الحمل تعتمد على التكنولوجيا، تستهدف النساء الحوامل لأول مرة والحالات شديدة الخطورة.

«كلوف»

كلوف هو مساعد ذكي للعناية بالبشرة يعمل بالذكاء الاصطناعي ومصمم خصيصاً للدورات الهرمونية. يتنبأ بالبثور، ويفحص البشرة، ويوصي بمنتجات آمنة.

وبفضل وجود روبوت محادثة ومركز تعليمي ومجتمع داعم، تم تصميم Clove لمساعدة الفتيات والشابات على الشعور بالثقة والحصول على الاطلاع والمعرفة. إن هاكاثون FemTech هو أكثر من مجرد حدث، فهو بداية حراك يضع الشباب والشابات في قلب الابتكار.

وتمثل هذه المبادرة تجسيداً لرسالة مدينة إكسبو دبي المتمثلة في دفع عجلة الاستدامة والشمول والإمكانات البشرية، وتتماشى بشكل وثيق مع رؤية جناح المرأة لإيصال أصوات النساء وتعزيز المساواة بين الجنسين. وبعد النجاح الذي حققته هذه الدورة الافتتاحية، يخطط المنظمون لتنظيم تحديات مستقبلية وتوسيع نطاق البرامج لبناء منظومة متكاملة لتقنيات صحة المرأة في المنطقة.

وبفضل الإرشاد المستمر والدعم اللاحق للحدث، وضع أول تحدي هاكاثون من نوعه في المنطقة لتقنيات صحة المرأة الأساس لمستقبل لا تكتفي فيه المرأة بقيادة الحوار فحسب، بل وتشكيل الحلول أيضاً.