ضابط خليجي: دبلوم شرطة دبي يدعم استراتيجيات الأمن الذكي

انضم ضابط الشرطة البحريني الرائد سلمان محمد سلمان محمد الجودر، إلى الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL)، الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي في نسخته الثانية بالتعاون مع معهد روتشستر للتكنولوجيا.

مؤكداً أن البرنامج يجمع بين أحدث التطورات في استراتيجيات الشرطة وابتكارات الأمن، يمثل فرصة قيمة لتعميق الفهم بأحدث التقنيات والتوجهات في عالم الشرطة الحديث، كما أنه يعزز استراتيجيات الأمن الذكي.

وقال «كضابط شرطة ملتزم بالابتكار والقيادة، رأيت أن الدبلوم يمثل فرصة استثنائية لتعزيز معرفتي وتطوير مهاراتي في استراتيجيات الشرطة الحديثة.

وبالنظر إلى دوري في إدارة المراسم وحماية الشخصيات الهامة، فإنني دائماً ما أبحث عن طرق لتطبيق أساليب مبتكرة في مجال الأمن وكفاءة العمليات وقيادة فرق العمل في جهاز الشرطة. ويعد تركيز الدبلوم على أساليب الشرطة المستقبلية وأفضل الممارسات الدولية استكمالاً مناسباً لاهتمامي بمساهمة تطوير العمل الشرطي في مجال عملي».

ويعد الرائد سلمان أن ورش العمل التفاعلية بين الضباط المشاركين على اختلاف خلفياتهم الثقافية والبيئية وخبراتهم المهنية، من أبرز التجارب التي أثرت معرفته في الدبلوم «واحدة من أبرز التجارب تمثلت في مشاركتي في ورش العمل التفاعلية، مع نخبة من الضباط الذين يمثلون أجهزة شرطة مختلفة من العالم، وتبادل الأفكار حول القيادة، والابتكار الأمني، وكفاءة العمليات. هذه التجربة منحتني أفكاراً جديدة حول كيفية تعزيز بروتوكولاتنا الحالية».