تخريج دورة صف الضباط في أكاديمية شرطة دبي

شهد العميد بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، حفل تخريج برنامج صف الضباط الدفعة 47 و48، بحضور العميد ناصر حميد الزري، مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة، والعميد عبدالعزيز محمد أمين العبدالله، مدير إدارة شؤون الطلبة المرشحين، وعدد من الضباط.

وهنأ العميد بدران الشامسي الخريجين البالغ عددهم 95 منتسباً بهذه المناسبة، ثم وجه بضرورة المحافظة على مكتسبات الوطن في مختلف المجالات، والعمل على تقديم خدمات تفوق مستوى التوقعات لإسعاد المجتمع، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على إعداد وتأهيل الكوادر الشرطية بمواصفات عالمية، بهدف تحقيق أعلى درجات الأمن والأمان في ربوع الوطن، وبسط النظام والقانون، وتحقيق العدالة لكل المواطنين والمقيمين والزائرين وضيوف الدولة.

وتضمن برنامج صف الضباط الذي استمر لمدة 5 أشهر مواد نظرية في قانون العقوبات، والإجراءات الجزائية، وقانون الموارد البشرية، وحقوق الإنسان، وإجراءات الأمن والسلامة المهنية، والأخطاء المسلكية.