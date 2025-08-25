شرطة دبي تستضيف ورشة «منع استغلال وسائل التواصل لترويج المخدرات» أكتوبر

ينظم مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ورشة بعنوان «منع استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لترويج المخدرات»، في أكتوبر المقبل بدبي.

وقال العميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن الورشة تأتي تنفيذاً لقرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الحادي والأربعين بالدوحة في نوفمبر من العام الماضي لمناقشة أفضل السبل في منع إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي في بيع وترويج المخدرات.

خبرات

وأوضح العميد خالد بن مويزة أن الورشة تستهدف أهم الاستراتيجيات والسبل وتبادل الخبرات والتجارب في الحد من ترويج وبيع المخدرات على نحو غير مشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت والخروج بتوصيات تسهم في تعزيز القدرات والإمكانات لمواجهة هذه الظاهرة، والحفاظ على المجتمعات ومنصات التواصل الاجتماعي من الجوانب السلبية لتلك الظاهرة، مشيراً إلى أن الورشة سترسخ مبدأ وحدة المسؤولية المجتمعية في مكافحة آفة المخدرات والحد من أضرارها من قبل جميع فئات المجتمع، وحرصاً على استمرار منصات التواصل الاجتماعي كوسيلة مميزة لتحقيق الاتصال والترابط المجتمعي، ولما تقوم به من دور بارز ومميز كملتقى يربط الأفراد والجماعات في المجتمع ببعضهم البعض، ومساهمتها في نشر الثقافات المجتمعية المختلفة بين الشعوب، بما يرفع مستوى القيم الأخلاقية والإنسانية في المجتمعات.

دعوة

ومن جانبه، قال العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي: «سوف توجه دعوة لجميع شركات التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات للمشاركة في الورشة، بهدف الخروج بتوصيات تحقق الأهداف المشتركة المتمثلة في ضمان سلامة المستخدمين، ومكافحة المحتوى الضار، وتعزيز الشفافية، وحماية الخصوصية، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وذلك من خلال النقاشات والعروض المقدمة من ممثلي شركات التواصل الاجتماعي عن جهودهم ومقترحاتهم حيال ظاهرة استغلال العصابات والشبكات الإجرامية لمنصات التواصل في ترويج وبيع المخدرات والسبل التكنولوجية والقانونية والأمنية لحماية المجتمع من مخاطرهم».