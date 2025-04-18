«أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» يناقش الابتكار في التعليم والصحة

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، ينطلق «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» الاثنين المقبل من 21 إلى 25 الجاري.

ويتضمن حدثين رئيسين يركزان على مستقبل الابتكار في التعليم والرعاية الصحية، هما مؤتمر ابتكارات الذكاء الاصطناعي الذي تنظمه الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، و«مؤتمر هيمس 2025» الحدث العالمي المتخصص في مجال مستقبل الصحة.

ويهدف مؤتمر ابتكارات الذكاء الاصطناعي الذي ينعقد خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل في فندق جراند حياة إلى تعزيز مبادرات البحث والتطوير في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ودعم القدرات العلمية والتربوية محلياً وعالمياً، إلى جانب استعراض أحدث التطبيقات التي تسهم في تمكين المؤسسات العامة وتطوير العملية التعليمية.

تطوير الابتكارات

وحول هذا المؤتمر قال الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي: «تحرص دولة الإمارات على تعزيز جهودها وبناء شراكات استراتيجية لترسيخ مكانتها العالمية في تطوير ابتكارات الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في توظيف هذه التقنيات لبناء مستقبل مستدام ومزدهر.

ونظراً لكون التعليم من الأولويات الوطنية، فإن تسخير الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع سيعزز من قدرات ومعارف الأجيال الحالية والقادمة». وأضاف: «من خلال مؤتمر ابتكارات الذكاء الاصطناعي، نؤكد في الإدارة العامة التزامنا بدعم منظومة التعليم والمعرفة.

وتمكين المؤسسات العامة عبر الابتكار، حيث يجمع المؤتمر نخبة من قادة الذكاء الاصطناعي والباحثين وصناع القرار لعرض أحدث التجارب والتطبيقات العلمية».

وتابع: «أجندة المؤتمر تعكس طموح دبي في أن تكون مركزاً معرفياً عالمياً، وتتضمن جلسات حوارية مع شركات كبرى، ومناقشة أكثر من 200 ورقة بحثية، وتوقيع اتفاقيات استراتيجية، إلى جانب إطلاق مختبر الابتكار».

وينعقد «مؤتمر هيمس 2025» الحدث العالمي المتخصص في مجال مستقبل الصحة يوم الأربعاء 23 أبريل في فندق أبراج الإمارات بدعم من هيئة الصحة بدبي ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

ويمثل هذا الحدث فرصة حصرية للتواصل المباشر وتبادل الرؤى المتعلقة بتحول قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، ويسلط الضوء على عدة محاور مهمة، مثل استكشاف مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاع الرعاية الصحية، وعلم الجينوم، والطب الدقيق، إلى جانب إلقاء الضوء على الأدوات المبتكرة التي تسهم في تسريع التحوّل الرقمي وتعزيز نتائجه.

وقال رونان أوكونور، المدير العام لجمعية نظم معلومات وإدارة الرعاية الصحية «هيمس HIMSS»:

«يسرنا أن نكون جزءاً من فعاليات أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي بمشاركة نخبة من قادة الفكر من القطاعين الحكومي والخاص وأهم الخبراء والمتخصصين وممثلي المستشفيات الرائدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط لمشاركة رؤاهم حول دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل قطاع الرعاية الصحية».

أحداث على مدار 5 أيام

وإضافة لهذين الحدثين، يتضمن أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي الذي ينظمه مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، 7 أحداث رئيسة أخرى، تشمل خلوة الذكاء الاصطناعي يوم الاثنين 21 أبريل في متحف المستقبل، وملتقى دبي للذكاء الاصطناعي من 21 إلى 25 أبريل في منطقة 2071 بأبراج الإمارات.

والتحدي الدولي للذكاء الاصطناعي من 22 إلى 23 أبريل في منطقة 2071 بأبراج الإمارات، ومهرجان دبي للذكاء الاصطناعي من 23 إلى 24 أبريل في مدينة جميرا، وقمة «الآلات يمكنها أن ترى» (Machines Can See) من 23 إلى 24 أبريل في متحف المستقبل ومنطقة 2071 بأبراج الإمارات، ومؤتمر ابتكارات الذكاء الاصطناعي من 22 أبريل حتى 24 أبريل في فندق جراند حياة بدبي.

و«مؤتمر هيمس 2025» الحدث العالمي المتخصص في مجال مستقبل الصحة يوم الأربعاء 23 أبريل في فندق أبراج الإمارات، وهاكاثون أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي يوم الجمعة 25 أبريل في منطقة 2071 بأبراج الإمارات، إضافة إلى برنامج شامل من الفعاليات في مدارس دبي تنظمه هيئة المعرفة والتنمية البشرية على مدار الأسبوع.

أحداث الأسبوع

خلوة الذكاء الاصطناعي 21 أبريل

ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي 25-21 أبريل

التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي 23-22 أبريل

مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي 24-23 أبريل

قمة الآلات يمكنها أن ترى 24-23 أبريل

أسبوع الذكاء الاصطناعي في مدارس دبي 25-21 أبريل

هاكاثون أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي 25 أبريل