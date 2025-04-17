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الإمارات

حمدان بن محمد يحضر أفراح الكتبي والمزروعي

  • رافقه مكتوم بن محمد وأحمد بن محمد
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البيان

حضر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يرافقه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم (الخميس)، حفل الاستقبال الذي أقامه سلطان مطر مرخان الكتبي، ومحمد سلطان مطر مرخان الكتبي في دبي بمناسبة زفاف نجليهما مطر سلطان مطر مرخان الكتبي على كريمة عبدالله أحمد محمد المزروعي، وجابر محمد سلطان مطر مرخان الكتبي على كريمة محمد عبدالله أحمد المزروعي.

وهنّأ سموهم العرسان وذويهم، سائلين الله العليّ القدير أن يجعله زفافاً مباركاً وزواجاً سعيداً.