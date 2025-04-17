4100 برنامج معرفي في مراكز «إسلامية دبي»

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تنفيذ أكثر من 4100 برنامج معرفي خلال الربع الأول من عام 2025، عبر مراكزها المجتمعية في مركز المزهر الثقافي الإسلامي، مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، مركز ند الشبا للنساء.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة أن إجمالي عدد رياض القرآن الكريم، والدروس، والدورات العلمية، والبرامج المعرفية التي تم تنظيمها خلال هذه الفترة بلغ ما يزيد عن 4100 برنامج، تنوعت بين محاضرات وورش عمل ودروس متخصصة في مجالات العلوم الشرعية والقرآنية.

وبلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج أكثر من 8950 مستفيداً من مختلف الفئات، فيما بلغ عدد الدارسات المنتظمات في رياض القرآن والدورات التعليمية أكثر من 4330 دارسة، في تأكيد على الحضور الفاعل للمرأة ضمن منظومة التعليم الديني التي توفرها الدائرة.

وأكدت شيخة سلطان المري، مدير إدارة البرامج المعرفية الإسلامية حرص الدائرة على المضي قدماً في دعم الحراك المعرفي من خلال مبادرات نوعية تسهم في ترسيخ مفاهيم الاعتدال والتسامح، وتوفير بيئة تعليمية جاذبة تلبي تطلعات المجتمع وتواكب احتياجاته المتنوعة.

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدائرة لتعزيز دورها المعرفي والمجتمعي، وترسيخ مكانتها مؤسسة رائدة في نشر العلم الشرعي والمعرفة الهادفة، من خلال برامج تعليمية متكاملة تجمع بين الأصالة والتجديد، وتراعي التنوع الثقافي في إمارة دبي.