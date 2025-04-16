شرطة دبي تعيد طفلاً من أصحاب الهمم إلى ذويه في غضون ساعة

ناشد العميد عمر موسى عاشور، مدير مركز شرطة نايف بالنيابة، أولياء الأمور الانتباه إلى أطفالهم، وعدم تركهم من دون مراقبة، حفاظاً على سلامتهم وخوفاً عليهم من التعرض لأي مكروه. مؤكداً أن مسؤولية حماية الطفل تقع على أسرته.

كما يجب تعليم أبنائهم كيفية التصرف إذا ما ضلوا طريقهم، وكيفية طلب المساعدة من رجال الشرطة أو الأمن إذا ضلوا طريقهم وسط الزحام وفي الأماكن العامة.

جاء ذلك بعد أن أعاد مركز شرطة نايف طفلاً من أصحاب الهمم يبلغ من العمر 6 سنوات، إلى ذويه في غضون ساعة، بعد أن ضل طريقه عن المنزل وخرج إلى الشارع وحده.

وحول تفاصيل الواقعة قال العميد عاشور، إن بلاغاً ورد من إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، يفيد بالعثور على طفل ضل طريقه في سوق نايف، وهو في حالة بكاء وخوف شديدين، لتنتقل الدوريات إلى المكان، مُصطحبة الطفل إلى المركز، وتقديم قسم التواصل مع الضحية الاهتمام والرعاية له إلى حين التعرف إلى ذويه.

ونوه العميد عمر إلى أن فريق العمل في المركز تمكن من العثور على والد الطفل في غضون ساعة، والذي أوضح أنه يعمل في أحد المحال التجارية في ذات المبنى الذي يقطنون فيه، وأن الطفل غادر المنزل تاركاً والدته للحضور إلى مقر عمل والده، فاعتقد كل من الوالدين بأن الطفل مع الطرف الآخر، إلا أنه غادر المبنى كلية وخرج إلى الشارع.