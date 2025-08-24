شرطة دبي تخرّج 180 طالباً من برنامج الدورات الصيفية لأبناء الضباط

شهد اللواء الدكتور طارق تهلك، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي في القيادة العامة لشرطة دبي، حفل تخريج 180 طالباً وطالبة من فعاليات البرنامج الصيفي الطلابي، الذي تنظمه القيادة العامة لأبناء الضباط وكبار المدنيين وأعضاء نادي الضباط، تحت شعار «صيفنا آمن»، بحضور اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، والعميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، وعدد من الضباط.

وأكد اللواء طارق تهلك، خلال حفل التخريج، اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي وحرصها المُستمر على دعم وتنظيم البرامج والأنشطة الصيفية لطلبة المدارس في نهاية العام الدراسي، نظراً للأثر الإيجابي الذي تُحدثه هذه الدورات في تغيير شخصية الطلبة، وتعميق شعورهم بالانتماء واحترام الأنظمة والقوانين، وتعزيز الوعي وقيم الشجاعة والإقدام والتضحية في خدمة الوطن والدفاع عنه.

وأفاد العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، بأن المركز أطلق العديد من البرامج والمبادرات التوعوية والتثقيفية والتدريبية لكافة فئات المجتمع بما فيهم الطلبة، ويمثل البرنامج الصيفي الطلابي أحد أهم البرامج التي تحرص شرطة دبي على تطويرها كل عام ومتابعتها وتسخير كافة الممكنات لدعمه، بما يحقق المصلحة الفضلى للطالب، وبما يحقق التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع.

وقال: إن فعاليات البرنامج الصيفي الطلابي لنادي الضباط كانت متنوعة، وتلبي كافة اهتمامات ورغبات المشاركين فيه، وتضمن العديد من الأنشطة الرياضية منها كرة القدم، كرة السلة، تنس الطاولة، والتنس الأرضي، والألعاب القتالية والسباحة.