شرطة دبي تختتم «تأهيل خبراء الفحص الكيميائي لآثار الحرائق ومعجّلاتها»

شهد العميد خبير أول راشد أحمد لوتاه، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بالوكالة في القيادة العامة لشرطة دبي، حفل تخريج برنامج «تأهيل خبراء الفحص الكيميائي لآثار الحرائق ومعجّلاتها» بمشاركة منتسبين من هيئة الشارقة للدفاع المدني، بحضور العقيد الدكتور خبير راشد الغافري، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية لشؤون الإدارة، والعقيد عبدالرحمن المازمي، من هيئة الشارقة للدفاع المدني، والرائد خبير نواف أحمد المنصوري، مدير المركز الدولي للعلوم الجنائية بالوكالة، والرائد الدكتور مهندس خبير حمد سعيد، رئيس قسم فحص الآثار الدقيقة، وعدد من الضباط.

وقال العميد راشد لوتاه: إن هذا البرنامج يعكس التزام شرطة دبي بتعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات بين الأجهزة الأمنية والدفاع المدني، مما يسهم في خدمة العدالة وتعزيز الأمن المجتمعي، مشيراً إلى أن البرنامج يعتبر امتداداً لنهج شرطة دبي في نقل المعرفة المتخصصة وبناء قدرات وطنية قادرة على إنتاج تقارير فنية دقيقة وموثوقة، بالاستناد إلى أحدث المراجع وأساليب التحليل المعملي المعتمدة.

وقال العقيد الدكتور خبير راشد الغافري: إن برنامج تأهيل الخبراء الذي استمر لمدة شهرين تضمن 4 محاور رئيسة، وهي الطرق العلمية المعتمدة في الفحوصات المخبرية لآثار الحرائق وفق بروتوكولات الممارسات المعيارية، وأفضل آليات تحريز ورفع العينات من مسارح الحوادث مع ضمان سلامة سلسلة الحيازة، والمراجع العلمية لمعجّلات الحريق واختلافاتها وطرق تمييز البصمة الكيميائية ومطابقة النتائج، والاعتمادات الدولية ذات الصلة، بما يضمن موثوقية النتائج وقابليتها للاعتماد مثل ISO17025.