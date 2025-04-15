"طرق دبي" تجدد شراكتها الاستراتيجية مع جامعة "برمنجهام" عبر 9 مبادرات بحثية في قطاع النقل





جددت هيئة الطرق والمواصلات بدبي شراكتها الاستراتيجية مع جامعة برمنغهام دبي، والتي يعود إطلاقها إلى مذكرة تفاهم وُقعت في عام 2019، بخارطة طريق للتعاون خلال العام الجاري والمقبل، (2025-2026)، تتضمن تسعة مشاريع ومبادرات رئيسية تهدف إلى تعزيز قدرات البحث والتطوير والابتكار وتنمية رأس المال البشري والكفاءات البحثية المستقبلية وتطوير النُّظم في مجالات التقنيات المتقدمة المرتبطة بقطاع النقل.

ويعكس تجديد الهيئة لشراكتها مع الجامعة التزامها بدفع المبادرات المستقبلية في قطاع النقل بالشراكة مع أبرز الجهات الفاعلة في هذا المجال، وترسيخ مكانتها كجهة ريادية في قطاع النقل، مع التأكيد على التزامها بدعم الأبحاث المستقبلية في مجالات السلامة والاستدامة والتنقل.

وتتضمن المشاريع والمبادرات الرئيسية التي تتعاون فيها الهيئة مع الجامعة خلال الفترة المقبلة، عدة محاور رئيسية، من بينها تقييم إنشاء مراكز بحث وابتكار افتراضية، وتطوير برامج تعليمية متخصصة في التنقل المستقبلي، وتقييم الكفاءات الهندسية، وتنفيذ برامج بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، وإطلاق مبادرات بحثية تركز على أنظمة التنقل المبتكرة، ووضع إطار متكامل لمعالجة القضايا المحورية في قطاع النقل، وتنمية المواهب، وتعزيز الابتكار، بما يسهم في تطوير أنظمة نقل أكثر ذكاءً واستدامة.

وقد أثمرت الشراكة بين هيئة الطرق والمواصلات وجامعة برمنجهام خلال الفترة الماضية عن تدريب وتأهيل نحو 350 موظفاً وموظفة، وتقديم الدعم لـ 25 شركة ناشئة وكذلك تنظيم أكثر من 50 فعالية من خلال مركز أبحاث وابتكارات التنقل والذي افتتحته الهيئة في الجامعة فبراير من العام قبل الماضي، وبهدف تنظيم الجهود الحالية في مجال البحث والاستدامة واحتضان الأفكار والمشاريع الإبداعية للشباب وتقديم الدعم للشركات الناشئة في تسويق ابتكاراتها.

وأكدت منى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات، التزام الهيئة بأن تكون في طليعة البحث والتطوير والابتكار، مشيرة إلى أن الشراكة مع جامعة برمنغهام تأتي ضمن توجهات الهيئة المستقبلية والريادة في مجالات البحث والتطوير والابتكار في قطاع النقل والمواصلات وتزويد وتمكين المهندسين والباحثين المستقبليين بالمهارات الأساسية، لمواجهة أبرز تحديات قطاع النقل وتعزيز الابتكار على المستوى العالمي.

وقالت العصيمي: "تجمع هيئة الطرق والمواصلات وجامعة برمنغهام شراكة راسخة أثمرت عن عدة إنجازات الفترة الماضية، من أبرزها إطلاق مركز أبحاث وابتكارات التنقل (TRIP)في عام 2023، وبهدف تنظيم الجهود في مجال البحث، من خلال التركيز على مجالات البنية التحتية والتخطيط العمراني والاستدامة وتبني الأفكار والمشاريع الإبداعية للشباب، ونشر فكر وثقافة الابتكار وإقامة الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تعزز بيئة العمل المحفزة للإبداع والابتكار والإلمام ببرامج ومسرعات الابتكار، ونشر الأبحاث العلمية المختصة في هذا المجال".

من جهتها، أكدت البروفيسورة يسرى مزوغي، عميدة جامعة برمنغهام دبي، على أهمية تعزيز الشراكة بين الجامعة وهيئة الطرق والمواصلات وتجديد التعاون بتسع مبادرات وما له من أهمية في دفع عجلة الابتكار والبحث والتطوير وتشكيل مستقبل النقل في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمساهمة في رؤية الهيئة لحلول نقل مستدامة وآمنة ومبتكرة من خلال البرامج البحثية والتعليمية والدراسات العليا.

وقالت مزوغي: "بصفتنا مؤسسة مدنية تركز على المستقبل، فإننا ملتزمون بشدة بدعم هيئة الطرق والمواصلات لتشكيل مستقبل النقل، لا سيما في مجالات تتعلق بالسلامة والاستدامة وحلول النقل الجماعي المتكاملة، وتقديم أبحاثنا ذات مستوى عالمي في مجال النقل والتنقل والأنظمة المستقلة والذكاء الاصطناعي والروبوتات وغيرها".