انطلاق الدورة الـ24 لمؤتمر ومعرض «دبي ديرما 2025»

انطلقت في دبي، أمس، فعاليات الدورة الـ24 لمؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر «دبي ديرما 2025» ويستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أبرز الشركات والخبراء والأطباء المختصين والمعنيين بمجال طب الجلد والليزر والتجميل.

افتتح المؤتمر والمعرض عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي الذي قام بجولة في المعرض برفقة عدد من المسؤولين اطلع خلالها على أحدث ما توصلت إليه التقنيات والابتكارات في مجال الأمراض الجلدية والعلاجات التجميلية بالليزر.

وقال الدكتور عبدالسلام المدني رئيس «دبي ديرما»: إن الحدث يشكل ملتقى علمياً ومهنياً متميزاً يستعرض آخر ما توصلت إليه الأبحاث والتقنيات في مجالات الأمراض الجلدية وطب التجميل ويمنح زواره فرصة فريدة للتواصل مع نخبة من الخبراء والمتخصصين، إلى جانب استكشاف أبرز الابتكارات في الصناعات الطبية والدوائية.

وأكد أن هذا الحدث يواصل ترسيخ مكانته كأضخم فعالية في هذا المجال على مستوى المنطقة، ويتجلى ذلك بوضوح هذا العام من خلال الأعداد غير المسبوقة للمشاركين من مختلف أنحاء العالم.

ويشهد مؤتمر ومعرض «دبي ديرما 2025» مشاركة نخبة المتحدثين الدوليين الذين يثرون الحدث بخبراتهم ومعارفهم المتقدمة عبر 170 جلسة علمية، تتضمن 502 محاضرة متخصصة تغطي أحدث ما توصل إليه الطب في مجال الأمراض الجلدية.

ويضم الحدث عرضاً لـ30 ملصقاً علمياً تسلط الضوء على نتائج أبحاث رائدة وتطورات علمية من مختلف أنحاء العالم ويركز على محاور رئيسية تشمل طب الأمراض الجلدية العلاجي والتجميلي وعدداً من المواضيع المهمة مثل داء اللشمانيا الجلدية في منطقة الخليج العربي ولمفوما الخلايا الجلدية التائية.

إضافة إلى تمكين أطباء الجلدية من استخدام الذكاء الاصطناعي عبر جلسة تفاعلية وغيرها من المحاور وأحدث الابتكارات في طب الجلدية وتقنيات التجميل. ومن المتوقع أن يستقطب «دبي ديرما 2025» خلال أيامه الثلاثة 25 ألف زائر من 114 دولة.

ويشهد المعرض المصاحب للمؤتمر مشاركة واسعة لأكثر من 1,875 علامة تجارية دولية، تمثلها أكثر من 500 شركة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب أجنحة من دول رائدة في القطاع مثل كوريا الجنوبية، وفرنسا، والصين، وتركيا، وإيطاليا.