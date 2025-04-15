«كهرباء دبي» تعزز الاستدامة والاقتصاد الدائري بنظم مبتكرة في إدارة النفايات

تدعم هيئة كهرباء ومياه دبي نهج الدولة المستدام والمتكامل في إدارة النفايات بكافة أنواعها. وتسهم الهيئة في تنفيذ خارطة طريق استراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2021 - 2041.

والتي تهدف إلى تشجيع الابتكار في إدارة وتدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، وتقديم حلول عملية للتحديات البيئية. وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة:

«نتبع أساليب مستدامة لإدارة النفايات لتسريع عجلة الحياد الكربوني، ومواجهة تداعيات التغير المناخي، وندعم التوجهات الحكومية لإمارة دبي في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة، وخدمة محاور الاستدامة والاقتصاد الدائري».

استراتيجية

وتنسجم استراتيجية الهيئة للاقتصاد الدائري مع مساعي الهيئة الرامية لأن تصبح إحدى قادة الاقتصاد الدائري في المنطقة، وتهدف الاستراتيجية إلى بلورة جهود الهيئة المستمرة الهادفة إلى الاستخدام الأمثل للموارد، وإثراء القيمة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ودفع عجلة الاستدامة في الدولة وإمارة دبي.

وتتبنى الاستراتيجية خمسة مبادئ: التصميم الدائري واستخدام المواد القابلة للتدوير، تحسين إدارة الأصول، المحافظة على القيمة ومعالجة النفايات، الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمياه، والشراكات الدائرية.

وتتبنى الهيئة نظاماً متطوراً لإدارة النفايات، يتوافق مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية، ويشتمل النظام على الإجراءات الملائمة للفصل والتخلص السليم من جميع أنواع النفايات (المواد الخطرة، المواد غير الخطرة، النفايات العامة)، باستخدام الطرق المناسبة.

ويضمن البرنامج الامتثال للقوانين والإرشادات واللوائح المحلية والاتحادية، وسياسات هيئة كهرباء ومياه دبي. وتشكل إدارة النفايات أحد محاور التركيز الرئيسة بالنسبة إلى الهيئة، ولهذا تبنّت نظاماً فعالاً وصارماً لإدارة النفايات.

تحويل النفايات

وفي هذا الصدد، وقّعت هيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي، اتفاقية لبيع الطاقة المُنتجة من مركز دبي لمعالجة النفايات، الذي يعكس جهود إمارة دبي في تعزيز الاستدامة وحماية البيئة، عبر إعادة تدوير النفايات، وتحويلها إلى منتجات وطاقة.

وتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان، في شهر يوليو 2023، حيث يُعد الأكبر والأكثر كفاءة عالمياً، باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا لتقليل التأثيرات على البيئة.

ومنذ إطلاقه وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2024، بلغ حجم الطاقة التي استوردتها الهيئة من شركة ورسان لإدارة النفايات 0.32 تيراوات ساعة. إلى جانب ذلك، وقّعت الهيئة وبلدية دبي اتفاقية مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الغازات الحيوية المستخلصة من مكب النفايات في منطقة المحيصنة 5، بما يعزز ممارسات الاستدامة الريادية لدبي.

ويسرّع تحقيق مستهدفات المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي لدولة الإمارات بحلول عام 2050. وتوفر الهيئة آلات ذكية في عدد من مبانيها لإعادة تدوير العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم.

ولدى الهيئة حالياً آلتان ذكيتان لإعادة التدوير في مركزها الرئيس ومبنى ورسان. وتدعم المبادرة نموذج الاقتصاد الدائري وتطبيقاته في مختلف القطاعات.

ومنذ تركيب الآلات الذكية في أكتوبر 2022 وحتى نهاية عام 2024، قام أكثر من 742 موظفاً من موظفي الهيئة بإعادة تدوير ما يزيد على 864,076 عبوة بلاستيكية وعلبة ألمنيوم، أي ما تعادل 12,230 كيلوغرام من البلاستيك والألمنيوم، تم تجنب تحويلها إلى مكب النفايات. وتم تكريم 96 موظفاً تقديراً لمثابرتهم على استخدام الآلات الذكية.

وفي الربع الثالث من سنة 2024، تم التعاقد مع شركة محلية متخصصة في مجال إعادة تدوير المخلفات، باستخدام حلول التصنيع المستدام. توفر هيئة كهرباء ومياه دبي جميع خدماتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، كما تتيح مجموعة من خدماتها عبر موظفها الافتراضي «رمّاس»، المدعوم بتقنية «تشات جي بي تي».

وأثمر تطبيق الهيئة لسياسة خدمات 360، عن نتائج ملموسة، حيث بلغت نسبة أتمتة عمليات تقديم الخدمات 100 %، ونسبة الخدمات الذاتية التي لا تتطلب حضوراً شخصياً 100 %.

ووصلت نسبة التبنّي الرقمي لخدمات الهيئة إلى 99.2 %. وفي مارس 2021، تسلّمت الهيئة ختم (100 % لا ورقية) من مؤسسة دبي الذكية، تقديراً لنجاح الهيئة في الانتهاء من التحول الرقمي لجميع عملياتها وخدماتها بنسبة 100 %.