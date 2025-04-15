1464 دورية خيالة سيّرتها شرطة دبي لتعزيز الأمان 2024

سيرت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في مركز شرطة الخيالة، 1464 دورية خيالة في مختلف مناطق اختصاص مراكز الشرطة والمناطق الصناعية والتجارية والسياحية خلال العام الماضي، نتج عنها تحرير 463 مُخالفة مرورية، وتأمين 38 مباراة، إلى جانب القيام بمهام التدقيق على الأشخاص والمركبات، وتأمين المنشآت الرياضية.

وقال اللواء الدكتور خبير محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة غن المركز يخدم هدفاً استراتيجياً رئيسياً هو الحد من الجريمة، نظراً لمهامه وأدواره الفعّالة في إلقاء القبض على المتهمين والمطلوبين.

وقدرة دورياته على السير في الأماكن الضيقة التي لا تستطيع الدوريات «المركبات» الوصول إليها، مبيناً أن دوريات الخيالة تعتبر داعمة لمراكز الشرطة وتغطي الإمارة بنسبة 100% من خلال 4 نقاط تمركز موزعة فيها.

165 فعالية

وأوضح اللواء العظب أن شعبة العروض والفعاليات قامت بالمشاركة وتنظيم 165 فعالية في العام الماضي، مقابل 159 فعالية في العام 2023، إلى جانب تأهيل وتدريب 2121 فارساً في العام 2024 لمختلف السباقات مقابل 951 فارساً في العام 2023، وتدريب 177 طالباً مرشحاً في العام الماضي، مقابل 80 طالباً مرشحاً في العام 2023.

برامج علاجية

ولفت اللواء العظب إلى أن المركز يُنفذ العديد من البرامج العلاجية منها برنامج «العلاج النفسي بمساعدة الحيوانات الأليفة» والذي استفاد منه 36 مستفيداً، بينما بلغ عدد المستفيدين من برنامج «التدريب العلاجي لأصحاب الهمم»، المُنفذ بالتعاون مع وزارة تمكين المجتمع وهيئة تنمية المجتمع، 126 مستفيداً في العام 2024.

وأشار إلى أن فريق الأوتاد شارك في 9 بطولات في العام الماضي مقابل 8 بطولات في العام 2023، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمة ركوب الخيل في الصحراء 275 مستفيداً في العام 2024 مقابل 268 مستفيداً في العام 2023، وبلغ عدد المستفيدين من خدمة ركوب الخيل الصغيرة 25 مستفيداً.

وبين اللواء العظب أن المركز قام بتأهيل 23 فارساً لسباقات القدرة في العام الماضي مقابل 8 فرسان في العام 2023، وإيواء 79 خيلاً في العام الماضي مقابل 39 خيلاً في العام 2023، وبلغ عدد المستفيدين من الملتقى الشتوي التاسع 266 طالباً بواقع 182 طالباً و84 طالبة.