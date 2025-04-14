جامعة دبي تستضيف الحدث الرئيس للاحتفال باليوم العالمي للقمر

أعلنت جامعة دبي عن استضافتها للحدث الرئيس للاحتفال باليوم العالمي للقمر لهذا العام، بعد أن اختارتها جمعية قرية القمر (MVA) في هذه الشراكة لتنظيم الحدث، وهي منظمة دولية غير حكومية تعمل لتعزيز التعاون الدولي لتطوير الاقتصاد القمري.

ويتم الاحتفال بهذا اليوم عالمياً في 20 يوليو من كل عام، إحياءً لذكرى أول هبوط للإنسان على سطح القمر. وستوفر جامعة دبي، التي تشتهر بالتزامها بالابتكار والتميز في التعليم، موقعاً حيوياً وملهماً للاحتفالات هذا العام.

وسيشمل الحدث سلسلة من الأنشطة، بما في ذلك جلسات رئيسة يقدمها خبراء بارزون في استكشاف القمر، وورش عمل تفاعلية، ومعرضاً لأحدث التطورات في تكنولوجيا الفضاء. وقال الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي «نحن سعداء باختيارنا من قِبل جمعية قرية القمر (MVA) لاستضافة الحدث الرئيس لليوم العالمي للقمر.

(IMD 2025) هذه الفرصة تبرز التزامنا بتطوير البحث العلمي والتعليم في مجال الفضاء، خاصة بعد تأسيس مختبر مركز محمد بن راشد للفضاء في جامعة دبي عام 2018، وبرعاية المركز، وتعزز أيضاً تركيزنا الاستراتيجي على بناء شراكات أكاديمية وصناعية قوية».

من جانبه، قال الدكتور جوزيبي ريبلدي، رئيس جمعية قرية القمر: «يسعدنا الشراكة واختيار جامعة دبي لاستضافة الحدث الرئيس لليوم العالمي للقمر، بعد استضافته سابقاً في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. لقد قدمت جامعة دبي عرضاً ممتازاً، وأتطلع للعمل معهم على تنظيم حدث ملهم وغني بالمعلومات».