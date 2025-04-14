شرطة دبي تعقد «ملتقى الكلاب البوليسية» الجمعة

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، انعقاد ملتقى الكلاب البوليسية الدولي الأول، في الفترة الممتدة بين 18 و20 من أبريل الجاري، في نادي ضباط شرطة دبي، بالشراكة مع بورينا برو بلان، العلامة التجارية الشهيرة لتغذية الحيوانات الأليفة من نستله، ليكون واحداً من أبرز الفعاليات المتخصصة في عالم تربية الكلاب وتدريبها وكيفية العناية بها، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، والهيئات والمؤسسات المحلية والدولية.

وقال اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي «نعمل في القيادة العامة لشرطة دبي وفقاً للتوجهات الاستراتيجية الرامية لتعزيز التعاون والعلاقات الدولية، خاصة في القطاع الأمني والشرطي، والذي يتطلب بناء شبكة دولية من الخبراء والمتخصصين في مجالات إنفاذ القانون والأمن والسلامة.

وقال المقدم صلاح المزروعي، مدير إدارة التفتيش الأمني K9، في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ «تُعتبر الكلاب البوليسية إحدى الركائز الأساسية في عمل شرطة دبي، حيث تلعب دوراً محورياً في تعزيز الأمن والسلامة، إضافة إلى المشاركة الفاعلة في عمليات البحث والإنقاذ. إن الكلاب تتميز بقدرات فريدة تجعلها شريكاً لا غنى عنه في تنفيذ المهام الأمنية المعقدة وبلاغات الإنقاذ، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، خاصة في أوقات الأزمات والكوارث.

قال ريان كسرواني، المدير التنفيذي للأعمال في نستله «بورينا» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نؤمن في بورينا بأهمية العلاقة الوثيقة بين الأفراد وحيواناتهم الأليفة، ولذلك يسرنا التعاون مع شرطة دبي في هذه الفعالية المميزة من خلال علامتنا التجارية «بورينا برو بلان» لتغذية الحيوانات الأليفة المُعدّة علميًا. ندعو العائلات ومحبي الحيوانات الأليفة وأصحابها للانضمام إلينا في تجربة شيّقة تجمع بين التعليم والترفيه».

سيشهد الملتقى مشاركة أكثر عارضين محليين ودوليين من جهات متخصصة في تربية الكلاب والاعتناء بها، كما سيجمع الملتقى جهات رئيسية من القطاعين الحكومي والخاص، ومراكز تدريبية، وأندية تربية الكلاب، ومراكز الرفاهية، ومنظمات أخرى ذات صلة، وصولاً إلى رفع الوعي بأهمية تدريب الكلاب في القطاعات الأمنية والصحية وأنماط الحياة العامة.

منافسات وجوائز

وسيتضمن الملتقى عدداً من الفعاليات المميزة، أبرزها، عروض اللياقة، والتي تُمكن كل من يقتني كلباً أن يشارك بتقديم عروض لكلبه وإبراز لياقته وقدراته البدنية، وسيقدم فرصة للجماهير للفوز بأفضل مدرب، وأفضل زي للكلاب، وأفضل عرض، وأفضل مصفف، وأفضل متعامل مع الكلاب، وأجمل كلب.

ويمنح الملتقى للجمهور فرصة استقاء معلومات من خبراء ومتخصصين في مجال تربية الكلاب والاعتناء بها، وذلك من خلال ورش عمل ومحاضرات ويحرص على تقديم فعاليات وعروض حية للجماهير الحاضرة، فيقدم عروضاً لكيفية تحضير وجبات غذائية للكلاب، وعروض أزياء للكلاب، وأخرى للرسم على الوجوه، وعروضاً ترفيهية.